Македонска сексбомба идва на „Герена“! Никола Серафимов води у нас сестра си

Русокоса сексбомба от Северна Македония пристига на стадион „Георги Аспарухов" за мачовете на "Левски". Става въпрос за телевизионна спортната водеща Яна Серафимова. Хубавицата се оказа сестра на новото звездно попълнение на "Левски" Никола Серафимов. Феновете на "сините" тръпнат в очакване да видят блондинката на "Герена".

Отборът на старши треньора Хулио Веласкес привлече Серафимов това лято, като договорът с 26-годишния централен защитник е до лятото на 2028 година. Трансферът стана факт след разтрогване на контракта му с унгарския „Фехервар".

Оказва се, Яна е много привързана към своя брат. Македонката не пропуска негов мач и вече няма търпение да посети дебюта му в София. Чаровницата се изявява като спортна журналистка в Северна Македония, където има свое предаване. Яна кани популярни гости, като например селекционера на македонския национален отбор Благоя Милевски, пише "България Днес".

Засега Яна e най-сексапилното ново попълнение в ложите на „Герена“ това лято.

Иначе Никола няма гадже към момента. „Сини“ фенки обаче си го харесаха във фенските групи в социалните мрежи и вече се надпреварват коя ще го зариби първа.

"Много съм радостен, че съм част от този клуб. Следях последните няколко мача на „Левски“ и присъствах на последната домакинска победа срещу „Спартак“ (Варна). Атмосферата тук е много добра. Обикновено е тежко, когато се присъединяваш към нов клуб. Трудно е да се адаптираш в началото и да опознаеш всички футболисти и целия треньорски щаб. Приятно съм изненадан, че от първия ден и първата тренировка всички ме приеха много добре“, призна северномакедонският бранител.

Серафимов е категоричен, че бързо е приел офертата на „Левски“. "Не ми трябваше много време да мисля. Имаше доста публика срещу „Сабах“ и бе хубаво да съм на трибуните. Това беше изключителен мач на нашия отбор. Радвах се и съм много щастлив, че моят отбор ще играе плейоф за Лигата на конференциите. Винаги е добре да има здрава конкуренция, не само за играчите. Това е само един допълнителен мотив за мен да се развивам като футболист. Познавам Дарко Тасевски още когато беше активен играч. Разменихме няколко думи за това какво значи „Левски“. Моите качества сами ще говорят на терена“, коментира Никола Серафимов.