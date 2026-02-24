Васко Мавриков: Лекарите ме върнаха от оня свят!

На 2 март влизам за сериозна операция с робота "Да Винчи", споделя актьорът

"Лекарите миналото лято в Бургас ме отърваха от оня свят, но сега на 2 март влизам в болница за сериозна интервенция. Миналото лято, когато са разбивали камъка, който внезапно ми запуши пътя и ми блокира бъбрека, е настъпило някакво увреждане на уретера - това е връзката между бъбрека и пикочния мехур и за съжаление, трубва да се подложа на операция, няма как да заобиколя този проблем". Това признание направи пред "България днес" актьорът Васко Мавриков, който от няколко години се изявава и като водещ на телевизионно музикално предаване.



Популярният в цяла България комик с репликата си „Приятно ми е, Мавриков", през август миналото лято получил тежка криза, докато бил в любимия му Бургас и се наложило екип от специалисти по спешност да му помогне в животозастрашаващата ситуация, при която имал сериозно усложнение и пълно запушване на пикочните пътища.



"Състоянието ми беше критично и е изискваше незабавна лекарска намеса", признава Васко Мавриков, който казва за предстоящата си хирургическа интервенция: "Тя слава Богу, ще е с един робот, който се казва "Да Винчи". Аз се лекувам в МВР болница, защото съм свързан с МВР, а с апаратурата ще борави доц. Д-р Николай Халачев и лекуващата им докторка Галя Музикаджиева, която си ме наблюдава през цялото време. Те са много готин екип!", признава тв водещият и пояснява, че подготовката за предстоящата операция започнала още през декември. "Аз вече 2 пъти лежах в болница. Първо ми направиха отпушване на бъбрека, след това ме подложиха на почистване на бърека, и буквално преди седмица излязох от болничната стая и сега се подготвям за последния си прием", подробен е Мавриков.



За робота, който се използва в хирургията, актьорът вещо обяснява: "Това е най-известната в света хирургическа система, която е кръстена на Леонардо да Винчи, тъй като неговите детайлни анатомични изследвания и инженерни идеи се считат за основополагащи за съвременната роботика и медицина. Но роботът няма да оперира сам, той е само инструмент в ръцете на хирурга, който седи на специална конзола, но при "Да Винчи" прецизността е голяма, защото ръцете на робота имат по-голяма подвижност от човешката китка и елиминират естественото треперене на ръцете".

По думи на Мавриков предстоящата интервенция ще го изкара от обикновения ритъм на живот поне месец, защото: "Това е пластика на уретера, която изисква дълъг болничен престой, после възстановяване. Абе, нищо де! Само да мине всичко добре! Хубавото е, че след това ще съм с трайно решаване на проблема!", надява се Васко Мавриков.