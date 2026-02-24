Марешка Бардем от "Игри на волята": Получих просветление! Ставам лекар

Искам да имам своя клиника и аптека, казва Марешка в интервю за "България Днес".

КОЯ Е ТЯ

Марешка Бардем е родена на 13 февруари 1996 г. във Варна в чеченско семейство. Само на 15 се омъжва, а на 18 ражда сина си Амир. Става трета подгласничка на еротичния конкурс "Мис Плеймейт" през 2017-а, а година по-късно печели титлата "Секссимвол на годината". През 2019 г. е избрана за "Знаменитост на годината", като през същата година участва в риалити формата "Игри на волята".

- Марешка, наскоро споделихте, че имате нова сериозна връзка. Как се развиват нещата в любовен план?

- Пуснах се във връзка в момент, в който не бях стабилна. Качвах снимки, споделях моменти, държах се за илюзията, че нов човек може да ме спаси от мислите след тежка раздяла. Имаше момент, в който не можех да мисля адекватно. Болката беше по-силна от разума.

За първи път в живота си се влюбих истински. В мъж - майстор. В човек, който умееше с ръцете си, който можеше всичко. Силен. Способен. Земен. Но нямахме комуникация. А без комуникация любовта не оцелява.

Замених го с грък. Убедих се, че проблемът е бил в "нацията". Че може би културата, средата, произходът са виновни. Но истината не беше там. Истината беше в характера. В травмите. В моделите.

- Какво по-точно се случи?

- Гъркът започна да ме сравнява с бившите си. С майката на децата си. С миналото си. И в този момент разбрах нещо много важно - аз не искам да бъда заместител. Не искам да бъда отмъщение към нечия бивша. Разделих се с него преди Свети Валентин. Преди рождения ми ден. Защото искам да ме обичат - не да ме използват. И защото щеше да е несправедливо да използвам него, за да отмъстя на друг.

Всички знаеха колко влюбена бях в мъжа от Пловдив. Но той се държа ужасно с мен. Майката на децата му, неговият отровен характер, манипулациите - всичко това ни довърши. Бяхме в токсична среда и се опитвахме да изградим нещо чисто. То издържа два месеца перфектно. После се разпадна като неговия брак.

Аз съжалявах майката на децата му. Той съжаляваше децата си. Аз се ядосвах на липсата на възпитание. Той се чувстваше разкъсван между вина и защита.

Имаше много караници. Много болка. Много его. И въпреки че мина време, аз все още го търся във всеки мъж, когото срещна. Но може би истинският въпрос не е защо го търся, а защо още не съм избрала себе си. Любовта не е спасение. Тя е огледало. И когато си разбита, огледалото показва раните ти - не приказката.

- Какво следва оттук нататък пред Марешка?

- Бих искала отново да отворя фирмата си. Осъзнавам, че човекът, който ще ми помогне да изградя стабилен бизнес и истинско партньорство, вероятно няма да бъде бъдещият ми съпруг, както винаги съм си представяла. По-скоро ще бъде приятел и мъдър наставник - човек с визия, опит и вътрешна сила.

Токсична и комплексарска среда не ми влияе добре. Имам нужда от успели, умни и дисциплинирани хора около себе си - хора, с които можем да се развиваме взаимно и да градим нещо устойчиво в бъдеще.

Редки са хората, които са едновременно богати и вярващи - не просто в пари, а в морал, принципи и по-висш смисъл. Повечето са фокусирани само върху печалба, развлечения и похот.

Като жена имам силен и труден характер. До мен не подхожда човек с високо его и ниска самооценка. До мен може да стои само стабилен, уверен и зрял човек - такъв, който не се състезава с мен, а расте заедно с мен.

Чувствам се доволна от това, което имам, от мястото, където живея, и от живота, който водя. Благодарна съм. Но искам да създам нещо устойчиво - нещо, което да ми носи доход дори когато един ден стана баба. Не временен успех, а основа.

- Колко е трудно да изградиш бизнеса, който искаш?

- В България е трудно. Още по-трудно е да го задържиш, ако нямаш опит, мрежа и правилната среда. Всички казват: "Никой няма да ти помогне. Действай! Продай! Вложи!". Но да чуя подобни съвети от хора, които нямат нито какво да продадат, нито какво да заложат и живеят в дългове - за мен това не е мъдрост.

Аз не искам хаотичен риск. Искам стратегия. Искам стабилност, да градя бавно, умно и с хора, които вече са минали по този път. Не търся лесни пари. Търся устойчива стойност.

Мъжете в България ненавиждат жени, които знаят какво искат. Аз често попадам на такива, които си мислят "кое е по-добре за мен" и затова ме губят от живота си - както приятелства, така и партньорство.

Помолила съм родителите ми да ми донесат дипломата ми от Чечня и бих се радвала отново да се запиша да уча медицина, когато се установя на спокойно място и имам стабилен доход, за да мога сама да финансирам образованието си. Имам вече положени изпити за кандидатстване в медицина. Знам, че образованието изисква тишина, концентрация и вътрешна стабилност. Затова първо искам да си осигуря спокойствие, а след това да поема отново по този път.

- Наживяхте ли се?

- Да, днес е различно. Наживях се. Разбрах, че партита, шум и внимание не ме изпълват. Искам смисъл, знание, посока. Избирам фармацията. В Несебър няма нито денонощна аптека, нито денонощна клиника. Всичко е на час път - в Бургас. Това не е нормално. Искам да създам нещо смислено - място, където аз ще подбирам лекарите и ще следя средата. Място, което носи и доход, но и стойност. Защото здравето не е лукс.

Всички рано или късно се разболяваме. Аз самата съм преминала през много вируси и болести и разбрах нещо просто - можеш да имаш 1000 проблема, но ако нямаш здраве - остава само един. Здравето. И именно него искам да поставя на първо място сега. Получих просветление! Имам вече план и цел!