Гибона прави внуците хокеисти! Синът му ги тренира!

Внуците на синята легенда Божидар Искренов Гиби вече са яко нагазили в спорта. Двете момченца обаче не искат да са състезатели по футбол като популярния си дядо, а предпочитат хокея.

Малките Хенри и Роугън, които са синове на Настя - дъщерята на Божидар Искренов и Алина, вече са върху леда и се опитват да са доста добри със стикове в ръце.

Треньор на момченцата е синът на Гиби - Георги Искренов, който, както знаем, също е хокеист от кариерата, но бивш. Искренов дори бе национален състезател на България.

Любопитното е, че наследниците на Гибона не тренират на стадион, а на езеро, което е силно заледено. Наследниците на Искренов живеят във Вирджиния, САЩ. Там е и първата жена на Гибона - Алина, щерка му Настя със съпруга си и двете им деца, както и синът Георги, пише "България Днес".

Легендата на българския футбол Божидар Искренов-Гибона е горд дядо и на трето внуче, което се роди към края на 2024 г. Последното попълнение е София, родена през декември 2024 г., което е първото момиченце в семейството му, след като дъщеря му Настася роди две момчета в САЩ.

Преди време Искренов също се беше преселил там, но после отиде в Канада, а накрая се прибра в България и си намери работа в "Левски" като наблюдател и обучаващ младите таланти. Иначе бившата му жена Алина продължава да работи в магазина си, който отвори -"Синя хортензия". Освен ретромебели, антики и картини Алина продава и различни ръчно направени бижута от нейни приятелки. В свободното си време помага с внучетата на дъщеря си Настя, която беше номер 1 стюардеса на страната. В САЩ тя живее от години, като първоначално с Искренов са заедно. После се раждат двете им деца Настя и Георги.

Първата съпруга на известния футболист е голямата му любов по неговите думи. След нея Гиби има няколко връзки, като най-одумвана беше тази с участничката във „ВИП брадър" - певицата Камелия Воче. С нея той се събира, след като се виждат случайно и си припомнят ученическите години. Заживяват заедно, но аферата им е само една година.