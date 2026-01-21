Марешка от „Игри на волята“ заби гръцки мачо (Снимки)

Гръцки мачо залюби Марешка Бардем от „Игри на волята“. Татуираната силиконова красавица е на върха на щастието и вече мисли за деца и семейство. Горещата чеченска моделка и Александрос се запознали по време на протестите и между тях пламнала искрата на площада.

„Той е човек, който също е минал през много трудности в живота, а аз имам честта да бъда неговата половинка. Помолих Бог за правилния човек и съм сигурна, че човекът до мен, наречен Александрос, ще ми помогне да стана по-добра версия на себе си – версия, която се беше уморила и закоравяла от минали разочарования. За първи път усещам, че имам връзка не с боклуци, а с истински мъж и баща мечта“, сподели чувствата си пред „България Днес“ Марешка.

За краткото време, в което са заедно, половинката ѝ не спира да я радва и изненадва.

„Наистина няма от какво да се оплача. Най-накрая се чувствам жена, с истински кавалер до мен. Спокойна енергия, истинско присъствие. Срещнахме се по време на протестите в София. Понякога най-истинските връзки се случват неочаквано. Първият му подарък за мен беше червена гривна за защита от злото око. Купи ми рокля, яке и други артикули в магазин в същия ден, когато пристигнахме в Гърция“, споделя още риалити героинята.

„Гръцкото бузуки играе езика на сърцето. Всяка нота е желание, копнеж и любов, обвити в звук. Под гръцкото нощно небе музиката не просто свири – тя те прегръща. И в тази мелодия романтиката се усеща вечна“, отдава се на романтичната вълна Бардем, която отново се завърна към рисуването и наскоро продаде първата си картина за 700 евро, заглавена „Мъжка и женска енергия“.