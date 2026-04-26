Мари на Гала: Чувствам се като кит!

Бременността на Мари Константин Будева, дъщерята на водещата Гала, напредва с пълна сила. Тя шеговито призна, че напоследък „се чувства като кит”. Разбира се, зад тази самоирония стои съвсем реална умора и тежест. Въпреки това, инфлуенсърката остава позитивно настроена и фокусирана върху най-важното нещо за нея в момента – децата й.

Освен че очаква второто си бебе, Мари вече е майка на малката Лора – енергично момиченце на година и половина, което не й оставя много време за почивка. „Умората се натрупва, дните са динамични, а грижата за малко дете паралелно с нова бременност си е истинско предизвикателство”, споделя щерката на Гала. Вместо да се оплаква, тя приема всичко с доза хумор и зрялост, която идва не с възрастта, а с преживяното.

След първата бременност Мари положила сериозни усилия, за да възстанови тялото си. Подлагала се на разкрасителни апаратни процедури за стягане на кожата на корема и успяла да постигне поддържан вид. Точно когато започнала да влиза във форма и да се радва на резултатите, животът й поднесъл изненада – новината за втората бременност. Така процедурите останали на пауза, а плановете за перфектно тяло отстъпили пред мисълта за бебето, което е напът. Будева обаче не драматизира. Тя е убедена, че след второто раждане отново ще си върне формата.

Междувременно, интересът към нея напоследък е по-засилен. Мари активно рекламира различни бебешки продукти, а последователите в социалните мрежи й я подкрепят. Някои обаче подозират, че инфлуенсърката умишлено е разказала публично историята за рака си с цел да насочи вниманието към себе си. Факт е, че оттогава много хора й съчувстват и започнаха да я харесват. Преди това мненията за младата майка бяха противоречиви, а сега са основно позитивни.

Инфлуенсърката сподели, че след първото раждане е спазвала строг режим, който обаче няма нищо общо със суетата. Свързан е със здравословните й проблеми. Малко след появата на Лора, Мари преминава през един от най-тежките моменти в живота си – диагностицирана е с тумор на бъбрека.

Всичко започва почти абсурдно – след раждането тя се сдобива счупени ребра вследствие на лекарска немарливост и е изпратена на ядрено-магнитен резонанс. Очаква едно, а получава съвсем различна диагноза. „Извикаха ме в малка стаичка и ми казаха, че имам образувание на бъбрека”, спомня си младата майка. Моментът, в който чува думата „рак”, е толкова шокиращ, че реалността буквално се размива. „Беше като снимка, на която ти си на фокус, а всичко около теб е размазано”, казва Мари. Най-големият й страх не е за самата нея, а за малката Лора – дали ще има възможност да я види как расте. Именно това я държи будна нощем и я кара да се бори. Операцията в Германия преминава успешно и днес дъщерята на Гала е здрава, дори очаква второто си дете, което също е момиче.

Преживяното обаче напълно я променя. Приоритетите се пренареждат, суетата отстъпва място на друго, а времето се превръща в най-ценния ресурс. „Майчинството ме прави щастлива. Искам да дам още любов”, убедена е Мари.

До нея неизменно е и дългогодишният й житейски партньор Константин – синът на Деляна Маринова, по-известна като Джуджи. Двамата са заедно още от ученическите си години. Живеят съвместно отдавна, а преди време се установиха в къща в един от елитните квартали на София. Сватба все още няма, но според близки на двойката това е въпрос на време – вероятно ще се случи след появата на второто им дете.

Мари признава, че вече разсъждава доста по-зряло за живота. Наближаването на 30-те не я плаши, а по-скоро я мотивира да подреди приоритетите си. Майка й - известната водеща Гала, също преживява силни емоции – радост, но и тревога. След драмата около първото раждане, когато Мари осъмва със счупени ребра в болница „Шейново”, тв легендата няма как да не бъде нащрек. Този път надеждата е всичко да мине спокойно и без усложнения.

Здравословните изпитания в живота на Мари не започват с диагнозата рак. Още като тийнейджърка тя преминава през сложна операция заради рядко заболяване на ставите. В тежките моменти тя се обръща към вярата. „Когато имам най-голяма нужда от знак, го получавам” споделяла е тя.

Гала твърди, че вече с нетърпение брои дните до появата на второто си внуче, типично за всяка бъдеща баба. Според близки до семейството, бебето се очаква в края на лятото.