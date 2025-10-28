Мария блесна с класа и голямо сърце на благотворителна вечер в подкрепа на децата на УНИЦЕФ https://hotarena.net/laifstail/mariya-blesna-s-klasa-i-golyamo-sarce-na-blagotvoritelna-vecher-v-podkrepa-na-decata-na-unicef HotArena.net

Благородство, стил и красота се сляха в едно по време на изисканото събитие в Националната библиотека, посветено на каузата на децата на УНИЦЕФ. Сред специалните гости блестяха певицата Мария и съпругът ѝ Теодор Петков, които пристигнаха в изключително добро настроение и с усмивки, предизвикващи внимание.

Двойката сподели вечерта в компанията на г-жа Ангелкова – тяхна близка приятелка от години, с която ги свързва искрено приятелство и взаимно уважение.

Една от най-елегантните и красиви жени в българския шоубизнес, Мария, привлече погледите не само с безупречния си стил, но и с щедрото си сърце. Певицата активно се включи в благотворителния търг и спечели картина на млада българска художничка – творба, която ще ѝ напомня за вечер, изпълнена с доброта, изкуство и съпричастност.

Мария си тръгна не просто с произведение на изкуството, а с усещането за мисия – да помага и да вдъхновява.