Мария блесна с класа и голямо сърце на благотворителна вечер в подкрепа на децата на УНИЦЕФ

Благородство, стил и красота се сляха в едно по време на изисканото събитие в Националната библиотека, посветено на каузата на децата на УНИЦЕФ. Сред специалните гости блестяха певицата Мария и съпругът ѝ Теодор Петков, които пристигнаха в изключително добро настроение и с усмивки, предизвикващи внимание.
Двойката сподели вечерта в компанията на г-жа Ангелкова – тяхна близка приятелка от години, с която ги свързва искрено приятелство и взаимно уважение.
Една от най-елегантните и красиви жени в българския шоубизнес, Мария, привлече погледите не само с безупречния си стил, но и с щедрото си сърце. Певицата активно се включи в благотворителния търг и спечели картина на млада българска художничка – творба, която ще ѝ напомня за вечер, изпълнена с доброта, изкуство и съпричастност.
Мария си тръгна не просто с произведение на изкуството, а с усещането за мисия – да помага и да вдъхновява.