Мария се отдаде на семейни мигове в Корфу след големия успех на Марая (СНИМКИ)

След една изпълнена с емоции година Мария най-сетне си подари няколко спокойни дни със семейството. Веднага след абитуриентския бал на дъщеря си Марая, певицата и съпругът ѝ Теодор отпътуваха за семейния си дом на гръцкия остров Корфу – тяхното любимо убежище далеч от шума и светлините на сцената.

Поводите за щастие в семейството са повече от един. Красивата Марая не само отпразнува завършването на средното си образование с бляскав абитуриентски бал, но вече е приета да продължи обучението си в Монако. Новият етап в живота ѝ започва през септември, когато ще замине, за да преследва мечтите си.

Близки до изпълнителката разкриват, че през последната година Мария е посветила почти цялото си време на дъщеря си. Освен че е била до нея във всеки важен момент, певицата е подкрепяла и творческите ѝ изяви. Малцина знаят, че Марая подготвя и първата си самостоятелна изложба, която ще бъде представена в края на септември.

Любопитното е, че именно тогава Мария също ще зарадва почитателите си с чисто нов музикален проект. Изпълнителката работи по него от месеци, а хора от екипа ѝ са категорични, че това ще бъде една от най-личните и емоционални песни в репертоара ѝ.

Лятото обаче тепърва обещава още незабравими моменти за семейството. В края на юли Марая ще отбележи своя 18-и рожден ден – символичен момент, който бележи началото на нова житейска глава. Очаква се празникът да бъде в тесен семеен кръг, сред най-близките хора, преди младата дама да се отправи към новите си предизвикателства в Монако.

Изглежда, че това лято ще остане завинаги в спомените на Мария и нейното семейство – време на сбъднати мечти, нови начала и поводи за истинска родителска гордост.