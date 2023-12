МЕГА СКАНДАЛ! ВИЖ как Преслава участва в кражба (СНИМКИ) Мега скандал покрай крадена рокля на Преслава буквално взриви днес Фейсбук, видя HotArena.net. Скандалният Валентин Кулагин буквално разпарчедиса дизайнерката на модна къща Junona. https://hotarena.net/laifstail/mega-skandal-vij-kak-preslava-uchastva-v-krajba-snimki HotArena.net reni1 58268 Мега скандал покрай крадена рокля на Преслава буквално взриви днес Фейсбук, видя HotArena.net. Скандалният Валентин Кулагин буквално разпарчедиса дизайнерката на модна къща Junona.

<p><strong><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Мега скандал покрай крадена рокля на Преслава буквално взриви днес Фейсбук, видя HotArena.net.</span></strong></p> <p><strong><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></strong></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Скандалният Валентин Кулагин буквално разпарчедиса дизайнерката на известна бг модна къща.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Повод за свадата стана рокля, с която Преслава се е явила в модно шоу. Зоркото око на Кулагин веднага забеляза, че тоалетът е изкопиран от известния дизайнер Филип Блонд.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Българският моден експерт качи и снимка на двете произведения – краденото и оригинала, която предизвика бурен скандал.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„Преслава е изключителен изпълнител и ние много я харесваме! И въпреки че имахме съвместно участие с The BirdCage Show, не подкрепяме това, че Преси е облякла изкопиран модел”, написа Кулагин във Фейсбук.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Въпреки че приликата между двете рокли е очевадна, дизайнерката на модната къща, изготвила тоалета, не мисли така. Тя напада остро Кулагин, наричайки го „безличен крадльо”, „жалък провокатор” и пр.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Онлайн скандалът между двамата в социалната мрежа е толкова цветущ, че решихме да ви го копираме по-долу в целия му блясък.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong><em>Pipilota Lotta (дизайнерката)</em></strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Оффф, аз съм шила перлите на бюстието на Преслава, но чак по снимка не съм се придържала, просто ги обсипах и заших! Съжалявам за провокатора на това изявление, защото и едната и другата снимка са коренно различни, а под тях стоят едни обикновени - повтарям различни, бюстиета. А на който му се редят перли, може да заповяда и да се опита да ги направи точно както аз ги направих. Пожелавам му успех</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong><em>House Of Kulagin (Валентин Кулагин)</em></strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Г-це Пипилота, звучите също толкова абсурдно, колкото е и името Ви. Не мога да повярвам, че дори и самочувствие демонстрирате, с цялото си нахалство, въпреки че копирате и ограбвате чужд криейтив. Изглежда някой брутално Ви е излъгал, че да шиеш гердани е изкуство... или някакъв вид дизайнерство. Да, снимките са доста различни и това различие произлиза от качеството на произведението на Филип Блонд, с който имам удоволствието да кореспондирам, и на вашия евтин парцал. Не ни интересува дали шиете по снимки, или клипчета в youtube, или везате гоблени. Някои от нас Създават, а други, които не могат - отиват и си купуват оригинала. А има и едни трети инвалиди, които поради липсата на собствено въображение, възпитание и уважение към Изкуството, таланта и работата на по-добрите от тях - се опитват да ги имитират по един много грозен, евтин и посредствен начин. Това сте вие!</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Спестете ми глупавите си коментари и не приканвайте родата си да ви подкрепя, в коментарите под тази кражба. Приятно шиене, везане и ровене из интернет!</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„Дизайнерката”на българската „модна къща”, която перманентно ограбва чужд криейтив, продължава да ме засипва с неприятния си и неуместен тон. Аз съм изумен как тази женица продължава да демонстрира фалшивото си самочувствие и висока самооценка, предвид неудобната ситуация, в която е... вместо да се покрие и потъне още по-надълбоко от срам!</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong><em>Pipilota Lotta </em></strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Хаха, абсурдно или не, това е моето оригинално абсурдно име! По-абсурдно и от вашето г-н Кулагин - правилно ли го написах, жалко, сигурно е грешно. Звучи ми безлично, на жалък агитатор (пак повтарям - жалко)! Вие ограбвате моя креатив с евтината си съпоставка – OMG, а вие ми пишете за изкуство! Толкова сте безличен, че и кореспондиращият г-н Блонд би го забелязал! А за това, как сътворявам своя креатив, едва ли бих могла, даже и да се замисля, да си взема записки от вас, безличен евтин агитатор! Статистическата прогноза на вашата покупателна способност или на смешното ви трисегментиране, не ме вълнуват! Ако ме разбирате! Успех с ровенето и намирането на сензации - крадльо на снимки и идеи. Другият път, когато се впишете в моя формат, си изберете по-сполучлива снимки за съпоставка, не се издържа сравнението на прекрасната Преслава с този анорексичен полугол скелет! Не се издържа, абсурден г-н Кулагин! Не е лично, опреснете си димензиите на изкуството! То е навсякъде около вас, дори и сега!</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong><em>House Of Kulagin </em></strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Много интересно какво тогава дирите на моята страница с този ваш висш „креатив”... Научете се поне да пишете правилно сложните думи, които мечтаете да впишете в характеристиката си. Изобщо не знам коя сте и съм убеден - не само аз. И това е красноречиво, достатъчно. Не се и интересуваме, не изпадайте в обяснения. Когато чуем за вашите модели и вашето име, а не само за изплагиатстваните ви „творби”, драга персона нон-грата, тогава заповядайте с измисления си, зле скроен, тон. И не намесвайте Преслава във вашата кражба, заради собственото си отчаяние... Убеден съм, че Преслава изобщо не е знаела чия имитация носи. Съжалявам, че аз обаче зная и ви изобличих. Колкото и да се жалвате под снимките ми, те говорят сами по себе си. И жалката в случая сте само Вие!</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong><em>Pipilota Lotta</em></strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> Хаха, безлични крадльо, това правилно ли е! А правилно ли е да използваш чужди снимки и идеи, за да си правиш отчаяна реклама, давейки се в обиди! Безлични, отново сте в сянката ми! Сънувай ме мен и това, което съм сътворила! Good bye my friend! Усрех !</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong><em>House Of Kulagin </em></strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Като моден критик и човек, чието мнение е постоянно търсено от медиите, точно по въпроса с модните кражби - да, мога. Не само, че ще пускам снимки с модните издънки на неспособници като Вас, ами ще продължавам все така бурно да изобличавам и да се присмивам на подобни случаи И в медиите. Аз стоя зад 90% от всички подобни модни разкрития и много се гордея, че поставям прости шивачки и бродерачки с достъп до интернет, като Вас на мястото им. Не знам за Вашата сянка, сянка има човек, който е гордо изправен... а Вие, драга, пълзите нейде из земята.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p>