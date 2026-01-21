Между футбола и мистиката: Кандидат за Стоичков изяден в "Мамник"

Марин Рангелов влиза в образа на орнитолог, изяден е от митичното създание

Кандидатът за образа на Стоичков в биографичния му филм – Марин Рангелов, има драматична роля в хитовия сериал „Мамник". Като хамелеон 28-годишният актьор се преобразява както на терена, така и в забуления свят на мистериите.

Присъствието му се проявява във втори епизод на фентъзито, което приковава стотици зрители пред екраните всеки четвъртък. Рангелов играе доцент Граматиков - орнитолог от БАН, правещ проучвания в мистичната гора край село Вракова. Докато проверява фотокапаните за птици, които е разположил в района, специалистът се натъква на граничарите – Божана и Митко. Уплашени, че са заловили звяра, полицаите насочват пистолетите си към него, но слава богу, не го убиват. Вместо това, го молят учтиво:

„Недейте да се мотаете много из гората. Казват, че има стръвница, внимавайте". Но чува ли той предупреждението им?

Марин в ролята на орнитолога доцент Граматиков

Целият ден Граматиков прекарва в изследвания, неподозиращ, че по петите му дебне кръвожадно чудовище. Той дори успява да се чуе с дъщеричката си, която сънува кошмари и моли баща си да се прибере по-бързо.

Верен на работата си обаче, доцентът остава - без да знае какво предстои. На следващата сутрин проверките продължават, а обективите на орнитолога са безпогрешни. Каква ли е тази странна птица, която са уловили?

На свечеряване той най-после се отправя към колата си, но халюцинации го връщат обратно, за да бъде изяден от мамника.

Ролята, макар епизодична, всява истински ужас в малкото селце, в което нищо не е такова, каквото изглежда.

Не за такъв персонаж обаче се готви Марин във „Вече играеш... Стоичков". Самият той вижда доста общи черти между него и Камата. Като типичен представител на зодия Овен, артистът не приема „не" за отговор, готов да спечели на всяка цена.

„Тази роля е като едно парче месо, хвърлено на вълците. Абсолютно всеки я иска, което е нормално. Събрали сме се хора, които наистина сме готови да минем тази екстра миля в подготовката си за такъв изключително голям човек. Или ще стане, или не. Рискът е нещо, което аз харесвам", категоричен е кандидатът за звездата от САЩ'94.

Монологът на Марин разплаква Аня Пенчева

Ентусиастът представя пред журито драматичен монолог, който пълни със сълзи очите на Аня Пенчева. Справя се и със задачите на терена. Качествата му го изстрелват във финалните 8, борещи се за бутонките на най-великия ни футболист.

Рангелов определено има преднина, предвид солидната си биография. През 2020-та завършва НАТФИЗ в последния клас на легендарния Стефан Данаилов. Следва няколко магистратури – една от които в Нюйоркската филмова академия. Изявява се като актьор и режисьор, развиващ успешно социалните си мрежи. Наред с всичко е бегач на дълги разстояния и художник.

Марин има солидна биография

За него всеки миг е изкуство и вече сме сигурни, че притежава качествата да грабне ролята на живота си.