Миглена Ангелова рекламира погребални агенции с пари от ЕС

Скандалната журналистка Миглена Ангелова се е преквалифицирала в рекламен агент на погребални агенции. При това мадам „Искрено и лично” е уредила новото й амплоа да бъде финансирано с пари от ЕС. Звучи абсурдно, но е факт. Фирмата на Ангелова „ММ-СТАП” е захранена с 34 999 евро от инвестиционния фонд „Витоша венчър партнърс”. Той преди няколко години бе избран от правителството да инвестира отпуснатите от Брюксел милиони евро в иновативни и високотехнологични стартиращи български компании, които нямат необходимите средства за да реализират иначе блестящата си идея. Дали мениджърите на фонда се справят успешно, всеки сам може да прецени.

Фирмата на Ангелова е използвала парите от ЕС, за да създаде семплата на вид интернет страница MoriMem. За трите си години съществуване сайтът не може да се похвали с кой знае какво съдържание. Единствената полезна информация в него е карта на България, разделена на области, като към всяка от тях е приложен списък с тамошните погребални агенции. Няма спор, полезен справочник.

„В този списък сме подбрали погребалните агенции в България, чиито услуги бихме ползвали и ние”, изрично уточнява екипът на Миглена Ангелова.

Траурните фирми обаче си плащат, за да присъстват в интерактивната карта. Четем на сайта, че цената за това била сравнима „с един добре направен вкусен сандвич”. Само че освен това „сравнение”, на него няма почти нищо друго. В секцията „За нас” се мъдри огромна снимка на Миглена Ангелова, която разяснява мотивите си да създаде интернет платформа, на която всеки може да опише как си представя собственото си погребение.

„По време на журналистическата си кариера съм срещала много хора, слушала съм разказите за живота им, за техните мечти, вижданията им за щастие. Повечето от тях искаха сигурност! С времето осъзнах, че в тези наши желания има парадокс: сигурна е само смъртта, а животът е точно обратното: в него има непредсказуемост, избор, риск, но няма сигурност...”, разяснява Ангелова.

Само че на сайта няма публикувани размисли на евентуални бъдещи клиенти, готвещи се за отвъдното. В MoriMem обаче има блог със съвети каква церемония да изберем - кремация или традиционно погребение. Статиите са озаглавени направо разтапящо: „Кремация: приятелски наръчник върху основното”, „Отговори на Вашите въпроси за кремацията”, „Погребалните разходи – допълнителното бреме”, „Ръководство за грижливо съхранение на пепелта”.

На пръв поглед няма нищо лошо да има регистър на погребалните агенции у нас. Но защо този елементарен интернет справочник трябва да бъде създаван с пари от ЕС? И то със средства, предвидени за инвестиции в стартиращи български високотехнологични компании. Това май единствени знаят босовете на инвестиционния фонд „Витоша венчър партнърс”, които управляват милионите, отпуснати от Брюксел.

През пролетта на 2022 г. от фонда застават зад плановете на Миглена Ангелова да създаде погребален интернет портал. Месец преди това бившата тв звезда създава фирмата си „ММ-СТАП”, чрез която да реализира иновативната си идея. Тя е с капитал от скромните 1000 лева. За правото да купят 15% от акциите в стартиращата компания „Витоша венчър партнърс” плащат на тв водещата впечатляващите 34 999 евро, става ясно от документите по сделката. При това парите са налети без погребалната интернет страница още да е създадена. Налице е само идеята да се направи сайт, в който има съвети към бъдещите мъртъвци и адреси на агенциите, който могат да изпълнят техните мечти за достойно погребение.

Ако се вярва на одобрените от Брюксел правила за харчене на милионите, фондът е преценил, че в идеята на Миглена Ангелова има огромен потенциал. Трябват само пари, който да бъдат вложени за развитие на бизнес-идеята. След това, когато потекат огромните печалби, цялата фирма, и съответно 15-те процента акции на „Витоша венчър партнърс”, няма да струват 1000 лева, а стотици и дори хиляди пъти повече. Фондът съответно ще може да ги продаде, а печалбите да инвестира в нови идеи с потенциал. Да, не всяка от направените инвестиции с пари от ЕС гарантирано ще успешна, но понякога рискът се отплаща. Това е и принципът на инвестиране в стартъпи - фондовете за рисков капитал финансират много компании с цел една или няколко от тях да пораснат и да „избият” целия фонд.

Така е поне на теория. У нас, както при повечето неща свързани с усвояване на еврофондовете, това не винаги важи. Източници от стартъп сектора твърдят, че не са един и два примерите, когато подобни „инвестиции” се използват за да се налеят пари към наши хора. А парите никак не са малко. До момента от Брюксел са отпуснати над 150 млн. евро за рискови инвестиции.

Към днешна дата не се очертава погребалният интернет портал на Миглена Ангелова да е сред успешните проекти на Фонда. Последният финансов отчет показва, че фирмата няма и лев приходи. За сметка на това има 5000 лева разходи. Вероятно за заплата на тв водещата, която е управител.