Милена бори скъпия ток с „умни“ бушони! Сано хваща тоягата!

Докато политиците чертаят планове как да се преборят с необосновано високите сметки за енергия и не само, роклегендата Милена Славова вече е преминала към индивидуална „отбрана" чрез технологиите. Възмутена от поредния скок на сметката си със 150 лв. (или 75 евро), тя риторично пита как политиците разбират тежестта на тези суми върху обикновения бюджет. За да не бъде лъгана, Милена дори е инсталирала „умни“ предпазители, които пращат данни за реалния ток директно на телефона й. „Ама виждам, че има несправедливост и няма да мълча“, сподели изпълнителката.

В епицентъра на сблъсъка със скъпия ток застава актьорът Александър Сано, който чрез протеста „Мафията свети, Хората гаснат" ce превърна в гласа на хиляди българи, получили абсурдни сметки. Сано, чиято собствена фактура скочи от 300 на над 700 лв. и за февруари месец, е категоричен, че проверките на енергийните дружества са неефективни, тъй като е абсурдно „да те проверява този, от когото се жалиш". Той предупреждава, че търпението на обществото е изчерпано и хората вече са буквално готови „да вземат тоягата", настоявайки за независим одит на софтуера за отчитане, пише "България Днес".

„Непрекъснато ми пишат, че са готови на протест всякакви лица и съвсем скоро ще го организираме. Не може това да продължи така", казва Сано.

Тази позиция за радикална промяна се споделя и от бившия депутат от БСП Добромир Гущеров, който обаче отива още по-далеч в юридически план. Според него единственото спасение от това, което той нарича "геноцид спрямо народа", е пълното разсекретяване на приватизационните договори на ЕРП-тата. Гущеров гарантира, че в тях има ярко конституционно противоречие, което е достатъчно основание договорите да бъдат обявени за нищожни, а електроразпределителната мрежа - национализирана. „Направете го, иначе всичко останало е геноцид срещу народа, не бива така", сподели Гущеров.

Подобно на певицата Милена, бившият шеф на БФЛ Вальо Михов признава, че вече не е виждал сметка под 200 евро у тях и е готов да се включи в протестите, тъй като ситуацията с тока и водата става непосилна дори при минимално потребление на два радиатора. „Да не говорим, че пак ce начислява нещо, което не мога да си обясня", казва той.

Народната певица Валя Балканска споделя, че се чувства „щастливка", тъй като внукът й поема финансовата тежест и дори не й казва колко са високи сметките за да я предпази. „По този начин и да са много високи, няма как да го разбера това. Всички се грижат за мен", с усмивка споделя тя.

Така, между „умните" бушони на Милена и „тоягата", която обещава Александър Сано на политиците, ако не се промени нещо, българското общество продължава да търси отговор на Въпроса как ще се оцелява в новата енергийна реалност.