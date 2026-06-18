Милица Гладнишка се стопи ВИДЕО

Нов здравословен начин на живот, изпълнен с движение и тренировки, води Милица Гладнишка.

От известно време насам актрисата се доверява на популярен фитнес инструктор, зарекъл се да я вкара във форма за шест месеца.

Звездата от „Кой да знае“ винаги е била от по-пищните, но изключително чаровни звезди. Излишните килограми не спират нейната увереност... до един момент, в който натрупаното започва да й пречи.

„Най-много съм била 85 кг в живота ми, а сега бях станала 82. Тежко ми бе дори да пея. От 5 години почти не ходех пеша и няма как да не се задръстя“, признава Милица в подкаста „ИЗВВЪН Райската градина с Ева“.

Основна причина за напълняването на Гладнишка било забързаното й всекидневие, изпълнено с куп ангажименти – на сцената и пред екран.

„Действително, когато се преработиш, на първо място мозъкът ти не може да си почине. И как си набавяш удоволствие и енергия – с емоционално хранене. Понякога 8 часа си гладен, вечерта се нахвърляш, в резултат на което не можеш да спиш добре и става един цикъл, от който няма излизане“, откровена е за стария си начин на живот артистката, която отказва да отслабва с лекарства.

И всичко това тази пролет, когато съдбата й се променя. Най-неочаквано актрисата се запознава с Ванко – известен коуч с над 65 хиляди последователи в инстаграм. Двамата обменят контакт около колегата на Гладнишка – Христо Пъдев, който също тренира при него. На когото по здравословен и ненатоварващ начин инструкторът обещава на Милица да свали 10 килограма за 6 месеца. С открито сърце тя приема предизвикателството, а резултатите не закъсняват.

„Още в началото й обясних, че отслабването ще е трайно и гарантирано – без йо-йо ефект, остри диети и високо натоварване. Въпреки напрегнатото всекидневие на Милица тя успя да разбере какво й казвам и ето – за месец и 15 дни вече е с 4,5 килограма надолу“, хвали упоритата си клиентка пред „България Днес“, Ванко. Двигател на активност певицата не извършва непременно във фитнеса. Нейният коуч записва упражненията ден за ден онлайн, което ѝ позволява да ги прави от всяка точка на света. Тренировките са с продължителност от 35–45 минути, с достатъчен обем от работа, който да повлияе до време на физическите показатели, съответно и на визията.

„Най-големият плюс е, че може да тренира навсякъде, дори с деца, близки и роднини, неангажирана с карта за фитнес. Истината е, че хората трябва само и единствено да имат време за себе си. Ако го нямаме, сме пътници“, категоричен е и инструкторът, променил към по-добро живота на Гладнишка.