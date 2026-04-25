Милко Калайджиев под упойка? Истината за визитата при сина му

Румен Димитров
3129

Милко Калайджиев седна на зъболекарския стол при сина си Александър Калайджиев, за да го подкрепи в обучението му.

Това се случи във Факултет по дентална медицина – Пловдив, където Алекс следва дентална медицина.

Близнаци

„Сега е абсолвент, предстои му стаж. Още не е завършил — живот и здраве, това ще стане през 2027 година“, поясни пред „Телеграф“ звездата.

Алекс учи за зъболекар под тепетата, а брат му близнак Антонио Калайджиев следва архитектура в София.

„Хубави професии си избраха, стига да се реализират. Вече са пораснали момчета“, добавя гордият баща.

За Алекс той казва: „Да не изплашим късмета. Засега всичко върви добре — взима си изпитите, много добър студент е. Нека само завърши“.

Милко допълва, че във факултета студентите работят с модерна техника:

„Имат невероятно оборудване, страхотни столове, всичко е автоматизирано. На самия стол ти правят снимка.“

„Три поколения израснаха с моите песни“

Милко споделя, че и до днес публиката продължава да го кара да изпълнява емблематичния си хит Къде си, батко.

„Аз съм от певците, които се интересуват дали хората са доволни. Виждам благодарност и радост, а това ми носи удовлетворение от свършената работа. Малко такива останахме.

Пея и в София по дискотеки — знаеш какво става. Има певици, които не могат да пеят, но пък как изглеждат! Щом има пазар за това, нищо не мога да кажа.“

Той разказва и любопитна случка от участие във Варна, където напълнил клуб за хаус музика. Момиче, което празнувало 18-ия си рожден ден, му поръчало песен отпреди 24 години.

„Попитах я откъде я знае, а тя ми каза, че ѝ е любима. Тогава си дадох сметка — вече три поколения са израснали с моите песни.“

