Миро от „Игри на волята“ пръска 100 бона: първо глези жена си, после...

Миро Великов не чака дълго, за да планира какво ще прави със спечелените 100 000 лева от „Игри на волята“. Още с първите дни след триумфа си „канадският вълк единак“, както го наричат феновете, разкри две посоки, в които смята да изсипе наградата – едната романтична, другата чисто спортна.

Първо – жената!

Победителят признава, че най-близкият човек до него е бил на ръба заради участието му, затова сега възнамерява да се реваншира по кралски, пише Intrigi.bg.

„Ще заведа жена ми на екскурзия – тя ще избере къде. Доста изтърпя заради това предаване“, откровен е Миро.

През цялото приключение именно семейството му е било двигателят зад гърба му – и той не го крие.

После – спортът във Велико Търново

Втората част от наградата няма да отиде в луксове, а обратно – в кауза, която той носи от години. Миро планира да вложи сериозна сума в клуба по катерене във Велико Търново.

„Имаме една малка зала. Или ще я уголемим, или ще намерим ново помещение. Искам клубът да расте“, казва шампионът, който е отдаден на спорта от години и мечтае младите търновски таланти да имат по-големи възможности.

Как една бременност можеше да го спре

Миро разказва и непознат детайл от пътя си към шоуто. Гледал „Игри на волята“ от сезон 2 и отдавна мечтаел да участва. Но когато го одобрили за кастинг, жена му вече била бременна.

Той се колебаел силно дали да се включи, защото това е първото им дете – но именно тя го убедила да последва мечтата си.

„Гладът не е проблемът – изтощението те убива“

Победителят признава, че физическите изпитания са го смазвали много повече от глада:

„Гладът не се усеща. Истинският враг е умората. Тръгваш към Арената без грам енергия, свят ти се вие, а тялото просто спира.“

След като влязъл в Резиденцията обаче, работата се обърнала:

„За една седмица качих 12–13 килограма. Ядях постоянно. Знаех, че ако остана слаб, нямам шанс в битките.“

За коалициите

Миро е категоричен, че в предаване като „Игри на волята“ никой не стига далеч сам:

„Ако играеш само с единия пол, сам си режещ шансовете. Трябва да си с хора, на които имаш доверие.“

Единственото, за което съжалява

От целия сезон има само една ситуация, която му тежи – нарушаването на правилата с храната.

„Това е нещо, за което съжалявам. Стратегически грешки не мисля, че съм правил. Всичко е било премерено за момента“, обобщава Миро.