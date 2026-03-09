Устата и Христо Кидиков притеснени от цените на горивата! Сашка Васева – над нещата

„Притеснен съм от покачването на цените на горивата! Всичко е вдигнато поголовно и българите трудно се оправяме."

Такова е мнението на легендарния Христо Кидиков по повод големия скок на таксите за бензин и дизел у нас.

Седмица след началото на размириците в Близкия изток цените на горивата се повишиха драстично и то в рамките на дни. Към момента най-масовият тип бензин А95 се търгува за евро и 31 цента за литър. Поскъпването му е с цели 6 евроцента в сравнение с таксата преди 28 февруари, когато Съединените щати и Израел започнаха удари по военни цели в Иран. Дизельт също не отстъпва с цена от 1 евро и 37 цента и расте нагоре.

Ситуацията вече тревожи гражданите, сред които е и Христо Кидиков, който често пътува по участия.

"Имам поглед, защото обикалям страната, слава богу още имам изяви. Хората са притеснени, понеже всичко върви нагоре. Каквото беше в лева, същото е и в новата валута. А основните храни и горивата са нещо, от което човечеството е зависимо. Нонстоп слушаме коментарите на хора, които би трябвало да разбират от тези неща. Всеки вдига глава, казва, че е временно, не вярвам. Един път тръгне ли цената нагоре, ще продължи", изрази убежденията си пред вестника големият изпълнител. Кидиков e особено критичен към управляващите, които не се справят с кризата по най-правилния начин.

„В един спектакъл с Мая Новоселска се казваше: „Политиката е най-мръсната дума, която може да съществува. Все ни говорят, че имаме право на глас, но не знам какво ще се случи и на предстоящите избори всичко е толкова нагласено", смята любимецът на поколения българи.

Ръстът на горивата е болна тема и за култовия рапър и комедиант Устата, който пътува по 7000 километра на месец заради множеството си ангажименти.

„Човек няма как да не усети поскъпване, което е с близо 8% само за ден! Представете си аз колко пари трябва да давам с всичките километри, които навъртам за месец. Да не говорим за дистрибуторите на фирми и за обикновените хора, които просто искат да пътуват. Няма да спре дотук, по-зле ще става", сподели пред „България Днес" Устата и уточни: „Да, петролът скочи, но държавното управление просто не прави необходимото да контролира търговците, които още не са го купили на новата цена, а увеличават запасите от стария. Аз карам на бензин и забелязвам, че има някои по-малки бензиностанции, където цената е по-нормална. В по-големите вериги обаче е ужас. Злоупотребяват с нас постоянно".

Мнение дава и фолклегендата Сашка Васева, чийто син вече е шофьор. „Момчето ми не е притеснено, направо е бясно от ръста в цените. Иначе аз не се тревожа. Според мен Тръмп прави услуга на Европа, защото сега ще се премести епицентърът от това арабите да контролират петрола и континентът ни в един момент ще го търгува на много по-изгодни цени“, смята Дупнишката Мадона. Докато масово народът е обзет от тревога за задаващата се световна война, царицата на кича е сигурна в благополучието на България.

Нали ние сме здрави хора. Такава душевност издържа на всякакви изпитания! Страната ни има божествен щит намираме се на най-защитеното място света. Така говорят всички духовни учители. И да се случи нещо, от две страни ще ни защитават и гърците, и румънците. Така казва учителят, на когото се възхищава и Айнщайн дори нашият Петър Дънов", изказа се Васева, която сама се определя като "дъновистка".

"Аз пък грам не ги жаля сънародниците ни видяхме колко се прибраха сега от Дубай и Малдивите пари имат. 7-8 стотинки няма да ни уплашат. Въпросът е да не стане много по-скъпо. И да се оплакваме, и да не се това е положението“, довери с типичното си чувство за хумор пред вестника и водещият на култовото детско шоу "Като лъвовете" Ники Априлов.

Подобна теза защити и колегата му Иван Петрушинов, известен с ролята си на Добрия старец от коледната реклама на „Кока-Кола".

"Изобщо не смятам, че българите са бедни! Ние просто сме едни пестеливи хора винаги гледаме да има за черни дни. Можем да си купим всичко, но винаги гледаме по-евтиното“, заяви Петрушинов пред наш екип.

Вчера министърът енергетиката Георги Клисурски успокои, че заради войната в Близкия изток няма опасност за доставките на петрол за България. „Няма риск за прекомерни увеличения на цените на бензина и на дизела в България. Доставките на суров петрол са осигурени през Черно море, така че на този етап българите не Малки увеличения може трябва да се притесняват. да има, но регулаторите трябва да следят те да са изцяло свързани със световните пазари", каза министърът.

По искане на депутатите от ДПС Народното събрание ще проведе извънредно заседание по темата на 10 март във вторник.