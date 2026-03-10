Последни
Популярни
Горещи

Миска на Слави Трифонов роди без упойка

Още ми звучи нереалистично, казва Дора Симеонова

https://hotarena.net/laifstail/miska-na-slavi-trifonov-rodi-bez-upoyka HotArena.net
Румен Димитров
259
Миска на Слави Трифонов роди без упойка

Румен Димитров
259

Още ми звучи нереалистично, казва Дора Симеонова

Без упойка по нормален път ражда първородния си син моделката Дора Симеонова. Синеоката красавица спечели конкурса за красота "Мис Левски Г" на Слави Трифонов, а от броени дни е щастлива майка, пише "България Днес".

"Родих естествено, без упойка. Истината е, че най-трудната част дойде след това - възстановяването от шевовете. 2 часа след раждането той вече беше при мен в стаята. Това беше всичко, което исках - да е добре и да мога да се грижа за него. Бях безкрайно щастлива", споделя блондинката.

Моделката и бебето вече са вкъщи и казва, че ситуацията не е толкова апокалиптична, каквато немалко родители я описват.

"Очаквах, че няма да знам какво да правя, че ще съм стресирана и объркана. А истината е, че просто се учим един друг - ден по ден. Давам си време да свикна и се опитвам да се насладя на всеки момент, както и да се възстановя физически и емоционално. Все още ми звучи нереалистично Когато видях бебето за първи път, не можех да повярвам, че това е моето дете. Толкова малък, толкова истински, а в същото време сякаш сънувам", открехва завесата на емоциите си мама Дора.

Това е първо детенце за Дора Симеонова след 10-годишна романтична връзка с годеника й Станислав Койчев. Русокосата красавица цяло десетилетие упорито крие личния си живот и пази любимия си от публичното внимание. За таткото се знае само, че е завършил бизнес училище в Манчестър и е далеч от прожекторите. Двамата с Дора са пътешественици и обичат да пътуват по целия свят, като блондинката се изявява и като инфлуенсър, разказващ и съветващ за дестинациите след всички визити на влюбените.

В средата на бременността Дора и Станислав подготвиха специално парти, на което да разберат какъв ще бъде полът.

"Винаги съм си мислела, че ще имам момче. Докато не забременях, тогава бях напълно убедена, че ще е момиче. Пробвах всички поверия - корем, гадания, интуиция. Всичко сочеше към момиче. За разлика от мен обаче почти всички приятели и роднини казваха: "Момче!". Само най-близките ми приятелки бяха на моя страна. Много предположения, много чакане, докато на партито не стана ясно кой е прав. Е, не бях аз", смее се Симеонова.

Симеонова е победителката от конкурса "Мис Левски Г", организиран от Слави Трифонов и неговия екип. Родена в Бургас, израснала в Малко Търново, учила във Варна и живееща в София, русокосата красавица е жив пример за жител на света. Като победител в надпреварата тя спечели почивка на Малдивите за двама през 2021 г. На екзотичния остров миската взе своя любим, който там й предложи брак, а четири години по-късно двамата се решават да имат и детенце.

Мис "Левски Г" е учила мениджмънт на хотелиерство и ресторантьорство с френски език, а по време на победата в конкурса за красота на Слави Трифонов работи в колцентър, където следи за качеството на записаните разговори "с цел подобряване на услугите". Била е и управител на заведение на летище Бургас.

Тагове:
Още от Лайфстайл

2 Коментара

Мангалко дойчева

преди 12 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос. Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Бивш от МВР76

преди 11 минути

!!! Потърпевшият Никола Маринов не е привлечен, като обвиняем кандидатката за кмет на Люлин Надежда Дойчева вкара Никола Маринов в затвора, без нито един документ срещу него. !!! Докъде го докарахме, че Чист Смрадлив Циганин надежда дойчева къде само майка му и баща му не са Мангали да е кандидат, за...Ако Злата и Гнусна Мангалка надежда дойчева беше избрана. ПОЗОР.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.