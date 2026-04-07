Мис България Венцислава Тафкова разкри малката тайна зад свежото си лице

Мис България 2020 Венцислава Тафкова разкри как поддържа кожата си свежа, без да прибягва до тежки и обезличаващи корекции. Изгряващата фолк звезда сподели, че се доверява на скинбустери, а от тази година е започнала и бейби ботокс – процедура с минимални количества, която действа превантивно и запазва естествената мимика на лицето, пише Nie-jenite.

По думите на Тафкова, най-важна за добрия резултат остава грижата за кожата и правилно подбраният специалист. Тя е категорична, че предпочита лицето да изглежда поддържано, а не „направено“ – позиция, която неведнъж е защитавала и преди.

Припомняме, че още преди време Венцислава се обяви срещу прекалените интервенции и нашумялата мода по т.нар. „триъгълни лица“, които според нея обезличават жените и ги карат да изглеждат еднакво. Миската не крие, че няма нищо против леките естетични процедури, стига те да подчертават естествената красота, а не да променят лицето до неузнаваемост.

Именно затова признанието ѝ за бейби ботокс не идва като изненада. В последно време все повече популярни дами се насочват към по-леки и щадящи процедури, които освежават лицето, без да заличават изражението.

По всичко личи, че именно този тип поддържана красота ще става все по-предпочитан и у нас. А Венцислава Тафкова е сред първите популярни лица, които открито застават зад тази линия.