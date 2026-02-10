Мис Глоуб България проби в „Ергенът“

Красотата от кориците вече гледа към малкия екран.

23-годишната Михаела Василева, носителка - на престижната титла Мис Глоуб България 2024, е най-новото име, което се върти усилено около предстоящия сезон на „Ергенът“. Екипът на „България Днес“ я забеляна сред дамите в официалния трейлър на предаването, което веднага подпали слуховете - дали короната няма да бъде заменена с роза?

Михаела бе коронясана на бляскава церемония в Деня на Съединението през 2024 г. във Варна, където впечатли журито с класа, самочувствие и безупречна визия, а пътят й към успеха започва далеч преди конкурсната сцена.

Красавицата има зад гърба си сериозен конкурсен опит. През 2023 година Михаела участва в надпреварата „Мис София България", където се изправи срещу силна конкуренция. Тогава короната бе спечелена от Елизабет Кравец, но Михаела остана сред най-запомнящите се участнички и привлече вниманието с присъствието и стила си.

Зад изваяната фигура на миската стои 13-годишна кариера в художествената гимнастика, включително участие в националния отбор по естетическа групова гимнастика. Дисциплината от спорта й помага и днес - както на подиума, така и в бизнеса. Освен спортна закалка Михаела притежава и нежна артистична страна - пише поеми, когато е вдъхновена.

Днес Василева е активен модел, участва в реклами и музикални клипове, а модата заема все по-централно място в живота й. Красавицата вече развива и собствен бранд за дрехи, с който уверено стъпва в света на модния бизнес и прави заявка за дългосрочно присъствие.

Любопитна подробност от светските среди е, че Михаела е близка приятелка с Теодора Мудева и Виктор Русинов от миналия сезон на „Ергенът“, с които заедно е посрещнала изминалата 2025 година. Това допълнително подклажда слуховете, че пътят й към риалити формата може да не е никак случаен.

По време на конкурса „Мис Глоуб България“ 2024 участничките дефилираха в три тура - с облекла с автентични български шевици, модерни бански костюми и стилни вечерни рокли, а победителката си тръгна не само с корона, но и с редица престижни награди.

Ще видим ли скоро Михаела Василева в нова роля - не на подиума, а в търсене на любов под прожекторите, и ще замени ли тя короната с роза -предстои да разберем съвсем скоро.