На две копчета от скандала: Мис България лъсна дибидюс в асансьора!

Светските хроники отново избухнаха с нова провокация от една от най-провокативните носителки на короната „Мис България“ – Венцислава Тафкова. Брюнетката реши да разгорещи социалните мрежи с огнена асансьорна фотосесия, в която повече показва, отколкото прикрива, алармира Intrigi.bg.

Сакото ѝ, закопчано едва на две копчета, разкрива повече от щедро деколте, а под него… бельото очевидно липсва! Тафкова позира с хладнокръвие, сякаш не забелязва, че есента вече нахлува с прохладни утрини и вечери.

„Голичка ли си под това сако“ – закачат я разгорещени зевзеци, докато други я аплодират за смелостта и сексапила. Едни виждат в снимката поредната ѝ провокация, други – безупречен стил, но всички са единодушни: Венцислава знае как да вдига градуса на вниманието.

Тафкова не оставя съмнение, че може да превърне дори асансьор в моден подиум, а какво остава, когато се качи на музикалната сцена? Не ни стига въображението да предположим какво ще бъде сценичното облекло на изпълнителката на „Совалката“, щом подбира толкова дързък аутфит за асансьорна фотосесия…

А дотогава само ще си припяваме: "Гола... на пода и на стола... или във асансьора...", и ще въздишаме...