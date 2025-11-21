На концерта с Богдана: Замерят със сутиени Стефан Димитров (СНИМКИ)

Сутиени хвърчат към големия композитор на концерта му с Богдана Карадочева

"Това е новият Васил Найденов!"

Това обяви композиторът Стефан Димитров при представянето на младия певец Филип Донков. Именно на Донков знаменитият композитор даде най-големите си хитове, след като дълго време спори с приятеля си Васил Найденов и му забрани да ги пее. Двамата се разделиха след дълги години познанство, работа и успехи, заради спор кой е композиторът на последната песен на Найденов. Двамата така и не стигнаха до споразумение, а Димитров даде някои от хитовете си на младият талант, който замести Кеца.

Млада мацка хвърли сутиена си на композитора Снимка: Пламен КОДРОВ

Промотирането на новия Васил Найденов стана в сряда вечерта.

"Добре дошли, приятели, на нашия концерт "Такъв е животът". Отдавна искахме да ви съберем, вие, които сте нашето семейство, и да представим най-хубавото, което сме направили в последните дни."

Стефан с Аргирови Снимка: Пламен КОДРОВ

С тези думи на маестро Стефан Димитров започна великолепието от естрадни хитове, което оживя на сцената на столичен клуб, а публиката, заела всички места и с правостоящи, затаи дъх. Създателят на най-хубавите български песни и жената, изпяла част от тях, донесла на България международно признание - Богдана Карадочева, показаха на младите си колеги как се прави истински концерт.

Дует завинаги - Стефан Димитров и Богдана Карадочева Снимка: Пламен КОДРОВ

"Винаги съм бил позитивен човек и харесвам хората. Приятелите се градят на няколко етапа. А песента, изправен си пред Бога, когато я създаваш. И това е нещо, което понякога не става. Богатството е в начина на живот, да не ламтиш. Защото колкото повече имаш, толкова повече нямаш!...", е лайтмотивът на Стефан Димитров.

Великата Богдана няма равна на себе си Снимка: Пламен КОДРОВ

За него успешният резултат от хитовете, които е създал през годините, е плод на колективна работа.

Филип като "новия Васил Найденов" заедно с Беатрис Снимка: Пламен КОДРОВ

Още в самото начало на концерта "Такъв е животът" към сцената в клуба изхвърча тъмночервен сутиен, който композиторът улови и почти до края на събитието държеше до себе си с усмивка.

Красимир Недев и Стефан Димитров Снимка: Пламен КОДРОВ

"Еййй, благодаря, че още ме харесвате", намигна Димитров на младата мацка, която му хвърли бельото си.

Михаил Белчев Снимка: Пламен КОДРОВ

"Хора, а защо така сте се сковали, вие тук на първите редове, я малко се раздвижете. Сега ще видите какво можем още ние, не се даваме, нали", на шега попита композиторът и вечерта започна с първите танцови стъпки на двойки, впуснали се на блус на песните на Мими Николова.

И режисьорът Джеки Стоев потанцува Снимка: Пламен КОДРОВ

Съученичката на Лили Иванова запя "Замълчи, замълчи" и с топлия си глас прикани публиката да й стане на крака. Почти целият концерт премина в бурни аплодисменти и хора, подскачащи от кеф на вечните естрадни песни.

Тодор Батков дойде с жена си и приятели Снимка: Пламен КОДРОВ

Веднага след Мими на сцената запя Филип Донков когото някои наричат "българският Джъстийн Бийбър", а Стефан Димитров му даде най-големите си хитове, изпети от Васил Найденов.

Вили Лилков също се радваше на естрадните песни Снимка: Пламен КОДРОВ

"Той е младият Васил", с намигване сподели композиторът. В края на едно от парчетата на сцената до Филип се качи Беатрис, дъщерята на продуцента Джуди Халваджиян, която доказа, че талантът освен труд явно е и въпрос на ген.

Милица от "Тоника СВ" също бе на концерта Снимка: Пламен КОДРОВ

На събитието участие взе и друг маестро на словото и музиката - Михаил Белчев. Придружен от сина си Константин, той изпя китка от най-добрите си парчета, а публиката стоя през цялото време на крака в знак на уважение към "барда на любовта".

"Боже, сякаш ти бърка в сърцето този човек", коментира Йордан Марчинков, колега на Белчев, изпълнението му. Той бе седнал до съпругата си и жената на Борислав Грънчаров и тримата не спряха да се радват на изпълненията.

Иво Инджев дойде с жена си - Росица Павлова, която извиси оперен глас на сцената Снимка: Пламен КОДРОВ

Младият дует Димитър и Христо с "Анима" също извиси глас с парчетата на Стефан Димитров, но голямата изненада след тях бе появата на Богдана Карадочева. В блестяща форма, с усмивка и без да използва плейбек, тя изпя новата си песен "Седни, тъга" по музика на мъжа си и текст на Гергана Стоянова. Царицата на шансона представи и любимата си поетеса Маргарита Петкова, която също бе в залата.

Мими Николова вдигна публиката на блус Снимка: Пламен КОДРОВ

Йордан Марчинков в компанията на съпругата си и жената на Борислав Грънчаров Снимка: Пламен КОДРОВ

Друга поява, приветствана от аплодисменти, бе тази на братята Благовест и Светослав Аргирови, които не мирясаха, докато публиката не стана да танцува на вечните им хитове - "Как си ти" и "И замирисва на море".

Веднага след тях към празника се включи и адвокат Красимир Недев, мъж на журналистката Цветанка Ризова. Той изпя песента "Там" и я посвети на двете си внучки, родили се само преди часове. "За Карина и Ивайла пея", каза адвокатът, на когото Стефан Димитров искаше да подари сутиена. "Ааа не, не, имам си жена", каза той, а Димитров продължи: "Вярно бе, ще те бият".

"Богдана и Стефан градят мостове между поколенията - вижте тези млади хора сред нас, дават им път", каза адвокатът, преди да почне да пее.

Очакваното от всички събитие - дуетът между Стефан Димитров и Стефан Диомов също бе представен на публиката с думите: "Ние с теб 50 години години се любихме и лоша дума не си казахме", изречени от страна на Димитров, а Диомов допълни: "Ако се бяхме сетили да направим дует Стефан и Стефан, щяхме да бием братя Аргирови".

В шеги и закачки двамата изпяха песента "Приятелю", която вече има и записан клип на брега на морето в Бургас.

"Всичко си знаем двамата, моята слабост е, че имам фарингит, а неговата, че не може да казва "р", сподели през смях Стефан Диомов.

Песента им бе изпята от всички участници в концерта след бис, а доволната публика на крака аплодираше артистите дълго след последния тон.