На прага на грипния сезон: Зомбори се спасява с ваксина, имуномодулатор пази Богдан Томов

Пред БНТ председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов заяви, че всяка година ваксините свършват много бързо. "Случващото се в момента е напълно нормално. Търсенето е по-голямо и затова ваксините свършиха", каза той. По думите му в края на октомври в страната са пристигнали около 580 000 дози, но в момента те вече трудно се намират. От тях около 180 000 ваксини са били доставени в аптеките. Костов уточни, че ваксините се поръчват внимателно, за да не се налага да бъдат изхвърляни впоследствие. Относно ваксините за деца на 22 октомври в България пристигнаха 15 000 дози назални препарати, но и днес те са изчерпани.

От години разделението около противогрипните ваксини не е просто статистика - то е пулсът на разговорите, страховете и преживяванията на хората. Едни вярват, че ваксината е щит, други виждат в нея неизвестност. Между тези противоположни чувства се ражда истинската картина на обществото.

"Да ви кажа, аз всяка година си слагам противогрипна ваксина. Но ако всички правят това, нашият бизнес ще умре и няма какво да работим. Ние сме най-големите антиваксъри тук, в Инфекциозна болница, защото, ако се ваксинираме всички, няма да има болни всъщност", с прочутото си чувство за хумор отговори проф. Атанас Мангъров.

"Шегата настрана, ваксините за деца и възрастни са едни и същи - тези, които се слагат в носа при малчуганите, са отскоро и се водят по-скоро "живи ваксини", но също са желани от родителите. Но на децата спокойно могат да се слагат същите ваксини като за възрастни. И аз чувам, че има липса тази година, сигурно защото са станали безплатни за хората над 65-годишна възраст и заради това е зарязан свободният пазар", допълва проф. Мангъров.

Не само той, но и други популярни личности над 60 години като художника, карикатурист и режисьор Анри Кулев разчитат тази есен ваксината да ги запази от заболяването.

"Дали треперя от страх от грипа? Неее, твърдо съм за слагането на ваксина, правя го редовно, макар, че се разболях и от COVID, който не изкарах много леко. Да живеят ваксините, бих казал, това ни спасява", споделя авторът на множество карикатури, графики и творби у нас и в чужбина.

На същото мнение е и актьорът Владимир Зомбори, който едва говореше по телефона, тъй като му паднал гласът, но е с две ръце "за" ваксините против грип. "Правя ги, когато имам време, в момента то ми е кът", каза мъжът на Весела Бабинова.

Здравословен начин на живот, много чесън, червено греяно вино и фитнес е начинът, по който се борят с грипа музикантът Иван Несторов-Амебата и историкът проф. Андрей Пантев.

"Не ме е страх, но се храня правилно и много спортувам", казва партньорът на Фънки в бизнеса.

"Ооо, много уважавам чесънчето - по два пъти на ден ако го хапваме, всяка болест бяга от него. И съветвам хората повече да си почиват, да четат хубави книги и да не се занимават с нищо дразнещо. Ето мен ме радва силното ми кафе сутрин и това е тихата радост на едно пенсионерче като мен", смее се Пантев.

Георги Дилков-Лорда също си помага с природни средства - най-вече мед и чай от лайка. В момента той е почти обездвижен и дори не може да се грижи за градинката си, която се намира на пъпа на София. Ориентирал се е към спокойни старини и дори е върнал адвокатската си карта.

R&B певицата Анна Георгиева, по-известна с псевдонима Анн Джи, която е трикратна световна шампионка по фитнес в категория "Фитнес модел", не разчита на ваксините. "Миналата година си сложих ваксина и отново се разболях от грип, пак около празниците. Въпреки ваксините, все така ми се случва и тази година реших да не го правя. Не виждам особен смисъл в това, не ми помогнаха на мен. Е, обикновено бързо ми минава грипът, защото съм спортна натура, но все пак се разболях", казва красавицата.

И Богдан Томов, звезда от сцената, водещ, режисьор и продуцент, избягва ваксинацията против грип. "Не съм против, но за себе си друго избирам. Ползвам имуномодулатор, който се продава в чужбина, тук го няма. От пет години е така и не съм кихнал. Интересното при него е, че ако например имаш по-малко магнезий, той прави така, че организмът ти си го набавя сам. Винаги избирам природни неща, много ми помагат", казва Богдан Томов. Той си спомни навремето и за препарат, който спасил жена от рак, благодарение на препарата "Жирозитал", направен специално за Тодор Живков. "В България има много добри специалисти във всяка област и на тях трябва да разчитаме, както и на природата и билките ни, феноменални са", казва великолепният Богдан Томов.