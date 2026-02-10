Нарязаната Дебора избухна: Не съм се събрала с бившия ми! (Снимки)

Нарязаната Дебора не се е събрала с бившия си приятел Георги, който е обвинен, че я е пребил, остригал нула номер и нарязал тялото й с макетно ножче.

Това категорично заяви момичето от Стара Загора, след като в социалните мрежи се завъртя информация, че изненадващо бившите любовници са отново заедно.

"Не знам какво се говори, но който го говори, няма мозък! Имам прекрасен мъж до себе си, който няма база за сравнение с други. Да, имаме си трудните моменти, но няма как без тях. Никога не ми е повишил тон, никога не ми е посегнал. Той е мечта и искам да прекарам живота си с него", коментира емоционално Дебора Михайлова.

През 2023 година заралийката бе нападната, бита и рязана с макетно ножче, а бруталният инцидент предизвика вълна от протести в цялата страна. Момичето получи заплахи за живота си, а и носът й бе счупен. За да бъдат зашити ужасяващите рани на Дебора, някои от които бяха 2 см дълбоки, лекарите направиха над 400 шева по тялото й. За престъплението бе погнат бившият приятел на момичето Георги Георгиев. В момента срещу него тече дело, а той е пуснат на свобода под 10 000 лева гаранция след 2 години и 2 месеца в ареста.

Двамата се засякоха на няколко пъти в съдебна зала в Пловдив, но дори и дума не си продумаха, затова слухът за събирането им звучи невероятен.

Дебора вече има връзка с нов мъж, чието име и лице упорито крие. "Все още не искам да го показвам, защото това е негово желание, но категорично не се крием. Просто той не обича социалните мрежи и известност и уважавам неговото мнение", обясни ситуацията Михайлова. И добави: "Връзките могат да са доживотни, просто вече не всеки иска да плаща цената. Да останеш с един човек доживот значи да се оголиш напълно, да те виждат и в грозното. А това плаши повече от самотата. Всички искаме да сме щастливи, но малко хора са готови да са отговорни. А дългите връзки искат точно това - отговорност, не само чувства".

Дебора посочи още, че е започнала нова работа, но не иска да разкрие какво се труди, тъй като има своите съображения. "В момента съм на страхотна позиция, но от гледна точка на сигурност не искам да споделя. Ставам всяка сутрин в 6-6:30 часа, оправям се за работа, след това се прибирам, къпя се и лягам."

В откровенията си пред последователите в социалните мрежи заралийката разкрива още, че не се вълнува от "Ергенът" и тримата мъже, които ще се борят за дамските сърца тази година. "Дори не знам кои са ергените. В дома ни с моя мъж не гледаме телевизия. Ако гледаме, ще са филми", обясни изстрадалото момиче.

Дебора все повече се отърсва от преживения стрес, като първоначално носеше перука заради обръснатата си глава, а след това я свали и вече е със собствената си коса. Записа висше образование и започна работа, пробва се и като фолкизпълнителка. "Косата вече си е изцяло моя, отдавна изхвърлих всички видове изкуствена коса", разкри Михайлова.