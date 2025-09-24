Последни
Популярни
Горещи

Натали Трифонова роди, но къде е таткото? Вижте грубата реакция на Чой

https://hotarena.net/laifstail/natali-trifonova-rodi-no-kade-e-tatkoto-vizhte-grubata-reakciya-na-choy HotArena.net
Каролина Церовска
2156
Натали Трифонова роди, но къде е таткото? Вижте грубата реакция на Чой

Каролина Церовска
2156

Натали Трифонова сияе от щастие – стана майка за първи път и гордо показа малкия Арън пред целия свят. Красавицата буквално прелива от любов и нежност в социалните мрежи, пуска трогателни снимки и съобщения, а приятели и колеги я засипаха с поздрави.

Само един човек обаче направи впечатляващо… НИЩО – таткото Мартин Чой, пише Intrigi.bg. Шампионът по мотоциклетизъм, когото всички сочат за баща на бебето, не е реагирал по никакъв начин на поста на Натали. Нито коментар, нито сърчице, нито дори дискретно „честито“. Нещо повече – той дори не се е намирал в България по време на раждането. Чой в момента е на състезание по мотоциклетизъм във Франция, пренебрегвайки раждането на първородния си син.

Любопитното е, че в личния си профил Чой обожава да показва голямата си дъщеря, с която очевидно много се гордее – снимки, истории, семейни моменти. Но за новия си син от Натали – пълно мълчание. Нито дума, нито кадър, сякаш Арън изобщо не съществува.

Това поведение веднага отприщи клюките: дали мотористът не иска да афишира връзката си с Натали, или пък отношенията им вече са минало? Факт е едно – докато синоптичката грее от щастие и благодари на лекарите, Чой кара на пълна тишина.

Тагове:
Още от Лайфстайл

2 Коментара

Приятелка на Натали

преди 35 минути

Трябва ли като всички да има снимки, благодарности и подобни. Родила е. И таткото, пък таткото... да се показват и снимат навсякъде ли искате? Какво ядът, къде са, има ли ако на памперса....Стига.

Коментирай

до Приятелката

преди 2 минути

ами да не беше и тази показност от нейна страна- фотосесии, тук съм там съм и подобни. Родила та родила, ами да не поства тогава( най- близките така или иначе знаят).

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.