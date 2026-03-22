Натали заряза Орлин от „Ергенът: Любов в рая” заради лесбо афера?

След края на риалити формата „Ергенът: Любов в рая” зрителите дълго се чудеха дали изобщо ще има двойка, която да оцелее след шоуто. В крайна сметка единствените, които излязоха като официална двойка, бяха Натали Стойчева и Орлин Софрониев. Двамата изглеждаха убедителни пред камерите, демонстрираха близост и неведнъж заявяваха, че са намерили нещо истинско.

Новината, че вече са се разделили обаче не изненада особено феновете – по-скоро потвърди съмненията, които отдавна се носеха, че връзката им може би никога не е била толкова реална, колкото изглеждаше на екрана. Още след финала на предаването започнаха коментари, че продукцията има интерес да изкара поне една успешна двойка, за да не завърши сезонът без щастлив край. Според част от зрителите именно затова Натали и Орлин са продължили да се появяват заедно известно време след края на снимките, макар отношенията им да не са били особено стабилни. Подобни слухове така и не бяха официално потвърдени, но раздялата им сега отново върна тази тема на дневен ред.

Преди броени дни кметският син и русата танцьорка обявиха, че вече не са заедно, като подчертаха, че разлъката е била мирна и без скандали. В изявление пред последователите си Натали обясни, че двамата са стигнали до зрялото решение да продължат по различни пътища. Тя подчерта, че преживяното в шоуто остава незабравимо и че въпреки раздялата ще запазят уважение и добри отношения. По думите й любовта невинаги е достатъчна, когато хората имат различни планове за бъдещето, а компромисите понякога могат да доведат до повече напрежение, отколкото до щастие.

Орлин също потвърди раздялата и заяви, че за него е важно да запази уважение към човек, който е бил част от живота му. Той призна, че са имали редица хубави мигове и че са се обичали по свой начин, но е дошъл момент, в който са разбрали, че пътищата им се разминават. Според него най-зрялото решение е да продължат напред с благодарност, а не с негативни чувства, и да оставят зад гърба си това, което не може да се развие така, както са очаквали.

Въпреки официалния тон на изявленията, феновете реагираха сравнително спокойно. Мнозина дори признаха, че са очаквали точно такъв развой, защото още по време на излъчването на „Ергенът: Любов в рая” Натали се превърна в по-интересната и по-ярка фигура от двамата, а вниманието на зрителите беше насочено основно към нея. Чаровната блондинка успя да се наложи като един от най-обсъжданите образи в сезона. Самата тя никога не е криела, че е бисексуална, и открито е говорила за това както извън предаването, така и в него. В рамките на шоуто обаче предпочете мъжката компания, а и мъжете очевидно нямаха нищо против. Почти нямаше участник, който да не се впечатли от нея.

Извън риалитито животът й е също толкова необичаен. Тя работи като танцьорка в нощно заведение, но паралелно с това е и треньор по шах за деца.

Неотдавна блондинката разбуни духовете, след като публикува провокативна фотосесия заедно с Елена Сергова, позната на зрителите от втория сезон на „Ергенът”. Снимките веднага предизвикаха много коментари онлайн, като някои фенове започнаха да се питат дали двете не са нещо повече от приятелки. Спекулациите се засилиха още повече заради факта, че Натали никога не е криела, че е имала връзки както с мъже, така и с жени. Според запознати, именно лесбийската афера на Наталия с Елена е станала причина за разрив в отношенията й с Орлин, което в крайна сметка е провокирала раздялата им.

Зад бляскавата визия на Натали Стойчева стои тежка лична история. Тя е разказвала, че е израснала в семейство, в което домашното насилие е било част от ежедневието. Като дете многократно е ставала свидетел как баща й посяга на майка й. Тези спомени са оставили силен отпечатък върху характера й и върху начина, по който гледа на любовта и отношенията между хората.

Още преди да стане пълнолетна, тя напуска дома си заедно с първата си голяма любов – връзка, която първоначално й дава усещане за спасение, но по-късно завършва болезнено, след като момчето я предава с най-добрата й приятелка. Дали след шоуто Натали и Орлин наистина са били двойка или просто са изиграли ролите си до край, вероятно няма да стане напълно ясно. Едно обаче е сигурно – дори без връзка и без щастлив край, Стойчева успя да остане сред най-обсъжданите имена от сезона.