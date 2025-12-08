Наталия Гуркова: В миналото миските бяхме натурални! (+Ето как изглежда днес)

„Всяко поколение си има своите особености както плюсове, така и минуси. От днешна гледна точка оценявам, че преди всички момичета бяхме натурално красиви, такива подобрения с пластични хирургии нямаше. Докато сега масово момичета с и без нужда, масово прибягват до корекции, които според мен не са им необходими, тъй като самата им младост е красота.“

Така носителката на короната „Мис България“ през далечната 1998 г. коментира днешната версия на конкурса. Наталия Гуркова смята, че по нейно време е било далеч по-трудно изобщо да участваш в конкурса, докато сега подобни формати има много и това прави конкуренцията нищожна.

Тя не одобрява постоянната мания на днешните млади красавици да се тунинговат. „Ако има нужда от това и е неотложно, аз самата съм за тези неща“, уточнява Гуркова. Самата тя признава, че също вече е на години, но не се страхува от тях:

„Ние постоянно виждаме как остарява една София Лорен, Моника Белучи, Анджелина Джоли и аз мисля, че колкото е по-голяма е иконата, говоря в световен план, без значение дали е от модния подиум или филмовата площадка, то толкова по-малко тя се притеснява от външния си вид и толкова по-величествено остарява тя, без да прибягва до корекции, до лифтинг и до драстични промени във външния си вид. Те просто имат самочувствието, те знаят кои са и няма нужда да прибягват до интервенции. Та как приемам аз отлитането на младостта? Ето как всички искаме да сме млади и красиви, но сега сме само красиви“.

В интервю за „България Днес“ тя открехна малко и завесата на личния си живот: „Изцяло посветен е единствено и само на децата. Те са добре, растат, всичко е наред с тях. И разделям времето си в грижите по децата и предстоящите ми ангажименти по различни модни събития, на които ще представя новата си колекция“.