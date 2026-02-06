Наум Шопов издава “Фитнес буквар”. Актьорът разкрива как вае тяло, дава рецепти

Известният актьор Наум Шопов обяви, че след осемгодишна пауза е готов с реализацията на “Фитнес буквар” – втора и подобрена версия.

Новината той сподели в официалния си профил, в Инстаграм: “Вече почти всички новогодишни "пришълци" по фитнесите са се отказали от обещанието, което са дали пред себе си“.

Доктор

„Аз също бях от тях. Направих почти всички възможни грешки и събрах есенцията на всичко това на едно място с близо петнадесет години в залата и 6-те си години медицинско образование. Преди 8 години пуснах първото ѝ издание. Днес пускаме второто - изцяло преработена версия с фокус както върху фитнеса, така и върху храненето и умората. Ако се чудите откъде да започнете, букварът е точното място”, пише екранният доктор Тасев, както е познат за зрителите от лекарската сага “Откраднат живот” по NOVA. Очаквано новината успя да провокира вълнение сред последователите му. Десетки от тях споделиха, че нямат търпение да се сдобият с книгата, за да подобрят навиците си, изграждайки напълно нов ритъм, чрез съветите за тренировки във фитнес, упражнения у дома и препоръките за хранителен режим.

Проект

Точките, които Шопов препоръчва се популяризират и от много професионални спортисти. Интересът, който буквално расте, доведе и до още един въпрос от страна на феновете му – ще има ли онлайн издание? “По-скоро не, но в някакъв момент е възможно...” – пише 32-годишният артист. Припомняме думите му през 2018 година, когато за първи път се появи като автор под светлините на прожекторите. „Това е проект, който седи от години в главата ми, но ето че и неговият момент дойде! Вложих много време и старание, за да се получи нещо, което би се отличило от всички останали фитнес програми. Притежавайки “Булгар звер”, вие получавате моя шестгодишен опит в залата – с грешките и уроците, които тя ми е дала“.