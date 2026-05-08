Не мога да пея това! – Васил Найденов отказал дует с Папи Ханс

Певецът и поет Константин Трендафилов, по-известен като Папи Ханс, който сбъдна мечтата си да продаде 15 000 билета за концерта си в зала „Арена 8888“, има и още по-смело желание. Той вярва, че може да грабне най-престижната музикална награда в света – „Грами“.

„Искам да съм световна звезда. Имам десет песни на английски език и няколко, които трябва да преведа. Работя по международния си албум, така че най-смелата ми мечта е да взема „Грами“. Като гледам кой печели грамофончетата през последните години, мисля, че на световната сцена ѝ трябва един поет като мен. И аз вярвам, че това ще бъде факт някой ден“, признава Папи Ханс в подкаста на Стефан Попов-Чефо.

По думите на изпълнителя на „Кекс“ всичко, което до този момент си е представял, е ставало реалност. В началото на кариерата му му се е струвало невъзможно да направи концерт в „Арена“, а ето че вече е продал цялата зала за спектакъла си там на 30 май.

Папи Ханс е издал 60 песни, а стотици други е създал, но те така и не са видели бял свят. Всеки ден става в 7:00 часа и сяда да пише музика, да свири и да се упражнява – нещо, което прави от години.

Той не обича дуетите, макар че много е искал да запише съвместна песен с Васил Найденов.

„Имаше период, в който бяхме на крачка да запишем дует с него. Той много ме харесва, аз него – също. За мен той е най-големият от старата школа, която аз ценя. Един от най-големите ми баладични хитове – „Паркинг“ – написах за нас двамата. На него обаче не му хареса, че двама мъже трябва да пеят за любов. Ако чуете парчето, много ясно ще разберете, че вторият куплет е написан за него. Той обаче искаше да изпълни първия, както и да промени някои неща. И се разминахме. Когато става въпрос за писане на песни, не мога да направя компромис. Затова си казах, че сам ще изпълня „Паркинг“, обяснява Папи Ханс.

Поетът е категоричен, че не се стреми към признание от индустрията, а от публиката.

„Никога няма да преклоня глава, никога няма да целуна ръка, никога няма да се подмажа на някого, за да ме пусне, да ме ротира, да ме покаже или да ми даде награда. Моите отличия са хората, които знаят песните ми“, подчертава Папи Ханс.