Не щади средства: Лена потроши луди пари за Деа в Дисниленд (ФОТО)

Лена Бориславова не жали средства, за да сбъдне една от най-големите детски мечти на дъщеря си Деа. Бившата депутатка от ПП-ДБ заведе малката във Франция, където двете гостуваха на сестрата на Лена – д-р Маргарита Бориславова, която от години живее и работи като анестезиолог в Париж.

Покрай семейната визита Бориславова решила, че вече е настъпил моментът дъщеря ѝ да посети прочутия Дисниленд. Деа ще навърши три години през септември и според близки до семейството именно сега майка ѝ преценила, че детето е достатъчно голямо, за да се срещне с любимите си приказни герои, пише "Ретро".

Евтино удоволствие обаче нямало. По информация на запознати Лена избрала най-скъпия възможен вариант за посещение и не спестила нито едно от допълнителните преживявания. Само входните билети за двата парка струват близо 300 евро за Лена и дъщеря ѝ. Към тях били добавени и така наречените Premier Access Ultimate пропуски, които позволяват преминаване без чакане на опашките за най-популярните атракции. Те струват между 190 и 230 евро на човек, което означава още около 400-500 евро към сметката.

Семейството се възползвало и от официалния Disney PhotoPass, чрез който всички снимки с героите и атракциите се получават в дигитален формат. Само тази екстра струва около 90 евро.

Разходите обаче далеч не свършили дотук. За да бъде денят истински приказен, Деа получила и куп сувенири. На снимките, които Лена публикува, момиченцето позира с една от най-търсените диадеми с ушички на Мини Маус, чиято цена при лимитираните модели стига 35 евро. Купила на дъщеричката си и плюшени играчки от магазините в парка, където цените също не са никак скромни.

Майка и дъщеря не пропуснали и едно от най-желаните преживявания – обяд в тематичен ресторант с герои на Дисни. Подобно удоволствие струва около 100 евро за възрастен и над 50 евро за дете, като принцеси от приказките като Пепеляшка и Малката Русалка лично обикалят масите за снимки и разговори с малките посетители.

Когато към билетите, бързите пропуски, снимките, храната и покупките се прибавят транспортът и престоят в Париж, сметката отива към няколко хиляди евро. Според хора, запознати с организацията на пътуването, Лена не е правила никакви компромиси и е избрала всички възможни екстри, за да не се налага детето да чака по опашки и да може да се снима с любимите си герои.

След като се оттегли от активната политика, Лена Бориславова насочи усилията си към неправителствения сектор. Тя оглавява новосъздадения Институт за правосъден мониторинг, който основа заедно с бившия съдия в Европейския съд по правата на човека Йонко Грозев. Организацията си поставя за цел да следи работата на съдебната система, да анализира знакови дела и да изготвя независими оценки за състоянието на правосъдието у нас.

За да не остане обаче семейството без депутатска заплата, любимият на Лена Мирослав Иванов се намести в НС, където е депутат от ПП-ДБ.