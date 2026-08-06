ПАПАРАШКИ УДАР! Това ли е тайният мъж на Ергенката Айлин Бобева?

Истински папарашки удар! Броени дни преди да си кажат заветното „Да“ в Сен Тропе, фотографите на „България Днес“ уловиха Айлин Бобева в компанията на мистериозния мъж, когото дълго пазеше далеч от любопитните погледи.

Докато в социалните мрежи красавицата упорито крие лицето на любимия си, обективът на нашия екип засне двойката на романтична вечеря в столичен ресторант.

Усмивки, наздравици и дълги разговори бележат романтичната им вечер. Айлин си угажда с вкусна пържола и сладък десерт, а вероятно бъдещият ѝ съпруг отпуска с пура след храната. Влюбените пият червено вино, поднесено с резенчета лимон, приказват си и се наслаждават на всяка минута заедно. За романтичната вечер дългокраката ергенка е заложила на елегантна бяла рокля и нежно колие, а бъдещият ѝ съпруг е избрал класическа визия – бяла риза и бежов панталон.

Любовната история на зеленооката красавица и до днес остава забулена в мистерия. В социалните мрежи Айлин показва

романтични

моменти с любимия си, но винаги така, че лицето му да не се вижда. Дори след пищната им сватба самоличността му продължава да е тайна. Единствената следа е, че след венчавката ергенката вече се подписва като Айлин Колев, което издава фамилията на избраника ѝ.

Дългоочакваното „да“ двамата си казват в края на юли на приказна церемония в Сен Тропе. Сватбата се състои в просторна луксозна вила сред палми и пищна зеленина. Стотици бели рози, свещници и стилни лампиони превръщат мястото в истинска приказка. Айлин приковава всички погледи с ефирна рокля с паднали ръкави, висока цепка и дълъг дантелен воал, който се спуска на няколко метра зад нея. По-късно красавицата

сменя

булчинския тоалет с по-къса рокля, за да танцува до зори.

До олтара я придружава най-близката ѝ приятелка от „Ергенът“ Валерия Георгиева, която е кума на младоженците. Първият танц на сватбарите е под звуците на вечната класика Can't Help Falling in Love на Elvis Presley, а празненството продължава до сутринта.

Преди да намери щастието далеч от телевизионните камери, Айлин бе сред най-запомнящите се и обичани участнички във втория сезон на „Ергенът“. Тогава европейската шампионка по карате се бореше за сърцето на пианиста Евгени Генчев, но в края той избра най-близката ѝ приятелка в предаването – Валерия Георгиева. Любовта на победителката и виртуозния пианист продължи и след финала, но по-късно двамата поеха по различни пътища. Днес Валерия също е

щастливо

обвързана с бизнесмена Ваньо Алексиев.

За новата любов на Айлин се заговори през пролетта, когато чаровницата с ослепителна усмивка показа огромния си годежен пръстен, а малко след това публикува романтични снимки от Истанбул. И тогава обаче мистериозният мъж до нея остана в сянка.