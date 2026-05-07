Неочакван тандем: Тафкова и Люси Иларионов с нов формат

След като първата част успя да разпали любопитството в мрежата, „Легендата за Армира“ вече е напълно достъпна в YouTube канала на Венцислава Тафкова. А реакциите показват едно – проектът определено не е останал незабелязан, пише Mister.bg.

AI филмът, който комбинира древна история и модерни технологии, постепенно се превръща в една от най-обсъжданите онлайн продукции около родния шоубизнес през последните дни.

Както вече писахме, Мис България 2020 е в главната роля – дъщеря на тракийски владетел, представена като пленителна красавица с митично присъствие.

Любопитното е, че в ролята на нейния баща влиза самият Люси Иларионов, който стои и зад режисурата на филма.

„Легендата за Армира“ е по идея на Люси Иларионов, а Венцислава Тафкова застава зад реализацията като продуцент. Така двамата оформят доста неочакван, но очевидно успешен тандем.

Феновете вече коментират, че проектът изглежда „като мини сериал“ и се отличава с мащабна визия, завладяваща атмосфера и впечатляващи AI ефекти, които рядко се виждат в подобен тип родни продукции.

Историята проследява забранена любов, дворцови интриги и сблъсък с жесток римски владетел, а сюжетът е изграден така, че да държи вниманието до самия край.

AI филмът очевидно успява да постигне една от основните си цели. Интересът към Дворец „Армира“ все повече расте, а коментарите под видеото показват, че немалко млади хора вече проявяват любопитство към историята на архитектурния паметник.

Трябва да признаем Мис България Венцислава Тафкова и Люси Иларионов определено са създали нестандартен начин за популяризиране на културното наследство. Неслучайно пловдивската красавица заяви, че идеята се е превърнала в нейна лична кауза и мисия.