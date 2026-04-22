Непоносима загуба: Нора Караиванова с разкъсващо сърцето послание

Историята на лъчезарната изпълнителка Нора Караиванова години наред се свързваше не само с риалити формата Music Idol по bTV, но и с връзката ѝ с бившия китарист на Лили Иванова – Бисер Иванов. След като двамата се разделят, Нора среща бащата на детето си, чиято самоличност дълго време пази в тайна.

От социалните мрежи стана ясно, че певицата е загубила своя любим и партньор. Тя съобщи тъжната новина с емоционален пост във Facebook. В откровеното си послание Нора се сбогува с бащата на сина си, който вече не е сред живите.

„Той беше моята стена, на която можех да се опра, когато съм изморена, и която пазеше мен и моето дете от всичко и всеки. Моята стена се срути по най-нелепия начин“, написа тя.

В емоционалното си откровение певицата добавя:

„Опитах се да те задържа, мое мило и добро момче! Опитах с всички сили! Дълбоко в себе си знам, че няма да ни изоставиш, а ще продължиш да ни пазиш отгоре. Благодаря ти за всичко, на което научи Виктор – ти беше повече от баща за него. Благодаря ти, че сподели с мен всичко до последно. Иска ми се да си тук, за да ти кажа още веднъж: ‘Обичам те!’“

Все още не са ясни подробности около трагедията, но е очевидно, че загубата е огромна.

Нора Караиванова придобива популярност с участието си във втория сезон на „Music Idol“ през 2008 г., където стига до финала и заема второ място след Тома Здравков. Оттогава тя развива успешна музикална кариера.

Певицата е част и от Ку-ку бенд, а през последните години участва в телевизионни проекти като „Коя е тази песен?“ и „Помниш ли текста?“, продуцирани от Слави Трифонов. Работи и с Евгени Димитров-Маестрото, който ръководи бенда.

Освен музикалната си кариера, Нора има участие и в театралния спектакъл „Сънища“, написан от Иво Сиромахов, където влиза в ролята на касиерка, мечтаеща за по-различен живот.

С музика тя започва да се занимава още от 7-годишна възраст във формация „Патиланци“. Под ръководството на Аделина Колева от НЧ „Напредък 1869“ в Горна Оряховица печели множество награди от национални и международни конкурси. По-късно взима и награда от конкурса „Бургас и морето“.

Въпреки че винаги е била дискретна относно личния си живот, днес, след тежката загуба, Нора решава да сподели болката си публично и да се сбогува с човека, когото е обичала.