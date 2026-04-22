Нети в емоционална изповед: Като малка ме наричаха скелет, щиглец, щека

Певицата актриса с приз, сред отличените са още Кубрат Пулев, Михаела Маринова, Лиляна Боянова, Аделина Радева и Орлин Павлов

"Скелет, щиглец, щека..." - с тези думи започна емоционалната си изповед Антоанета Добрева-Нети, след като вчера получи приза "БГ модна икона 2026" в категория "Кино и театър". Актрисата върна лентата назад към детството си, когато често била обект на подигравки заради външния си вид, но и към думите на близките си, които първи разпознали нейния артистичен потенциал.

"Леля ми казваше: "Имаш красиви очи, като на София Лорен. Ще станеш сигурна артистка! А майка ми, за която бе обида да бъдеш красива жена, все ми повтаряше: "Абе, моето момиче, на тебе и чувал да ти сложат, пак добре ти стои", сподели Нети развълнувана, докато държеше своята почетна статуетка. Хубавицата бе заложила на елегантен черен тоалет - дълга сатенена рокля и диадема с безброй бляскави камъчета. Талантливата поп певица разказа и за първата си награда - комичен и вълнуващ момент от времето, когато работела като модел през 90-те години. И тогава, и вчера призът е връчен от проф. Любомир Стойков:

"Казаха ми да изляза на сцената за награда. Първо помислих, че аз ще я давам на някого, а тя се оказа за мен. Бях изумена", призна бившата манекенка с широка усмивка на лице и трогна цялата зала.