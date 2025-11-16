Невена Бозукова e баджаначка с Мария Сапунджиева

Невена Бозукова е баджаначка с колежката си Мария Сапунджиева. В младините им ги свързва Мариан Бозуков. Той бил първо гадже със Сапунджиева, а после се оженил за Неве, с която имат дъщеря Магдалина. Малко след раждането й, младите родители се разделили. Невена обаче до днес е запазила фамилията на бившия си мъж.

Актрисата, която зрителите на Би Ти Ви гледаха в предаването „Трейтърс: игри на предатели”, няма общо с разлъката на Сапунджиева и Бозуков. Двамата сложили край на връзката си преди Неве да пристигне от Варна за подготвителните курсове за кандидат-студентските изпити в НАТФИЗ. Тъкмо тогава Неве и Мариан се запознали на тавана на общ приятел. Актьорът, който е по-голям, живеел там, понеже наскоро се бил разделил с Мария Сапунджиева.

Неве и Мариан се влюбили от пръв поглед. Бащата на бъдещата актриса настоял за брак, щом научил за връзката им, говори се в гилдията. Скоро се появила и Магдалина. Неве била на 19 години, когато родила дъщеря си, и малко след това се разделила с баща й. Тъй като не можела да си позволи да прекъсне образованието си, защото трябвало да мисли за бъдещето, Неве се принудила да даде дъщеря си на майка си и баща си във Варна. Те се грижели за Магдалина, докато Невена била студентка. След като се дипломирала пък, актрисата побързала да постави начало на кариерата си, така че да може и сама да се грижи за дъщеря си. Докато била готова да я посрещне в свой дом в столицата, Невена пътувала всяка седмица, за да вижда Магдалина. Актрисата е споделяла, че това бил изключително труден период за нея.

В същото време пък бащата Мариан не проявявал отношението, което Неве си представяла, че трябва да има, както е споделяла. Самият той е признавал преди години, че поради обстоятелства не могъл да бъде близо до дъщеря си, докато растяла. И изпитвал вина за това. По-късно, когато Магдалина пораснала, прекъсната връзка с татко й довела до не поддържане на контакт. Не е ясно дали впоследствие двамата са започнали да общуват. Дъщерята на Неве, която днес е млада дама, е споделяла, че продуцентът Краси Ванков, сред чийто проекти е настоящият сезон на „Биг Брадър” по Нова тв, е бил бащинска фигура в живота й.

Той се появява в живота на Магдалина и майка й Неве като млад актьор. Бъдещият продуцент, който е завършил актьорско майсторство за куклен театър в НАТФИЗ, и Невена Бозукова, която е с четири години по-голяма от него, се опознали покрай представление, с което пътували в Москва. Когато се върнали в София, двамата задълбочили близостта си. Разликата във възрастта им не била пречка за любовта им, но пък минало време преди да заживеят заедно. На тази крачка се решили, малко след като Магдалина, вече 6-годишна, вече живеела при майка си в София.

Плод на любовта на Неве и Краси Ванков е синът им Никола. Актрисата и продуцентът бяха заедно цели 18 години, преди да се разделят. Двамата сложиха край на връзката си през 201 7г., като запазиха добри отношения. Не са споменавали причина за разлъката си. Обяснявали са я с разминаване в желанията си. В светските среди обаче се говори, че Краси изневерил на актрисата по времето, когато продуцирал поредицата „София ден и нощ”, която се излъчваше по Нова тв от 2015 до 2019 г. Слуховете редяха, че продуцента се впуснал в романтични отношения с една от младите актриси в сериала. Неве, която пък се снима в сериала на Краси Ванков „Етажна собственост”, отново по Нова тв, научила за измяната и в резултат се стигнало до разлъка. Актрисата и продуцентът обаче винаги са отричали намеса на трети човек в отношенията им. Подчертавали са, че не са сложили край на връзката си заради изневяра. Въпреки това слухът не отшумя.

След раздялата с Краси Ванков, Невена избягва да коментира личния си живот. При скорошна своя медийна изява актрисата каза само, че е щастлива. С това, съвсем очаквано, подхрани предположенията, че има нов мъж до себе си.

Неве е удовлетворена в професионален план, тъй като никога не е оставала без ангажименти в театъра, който е голямата й страст. Не тъжи, че не участва в сериали, но пък би искала да се снима в повече филми.

Невена е щастлива и с успехите на децата си. Магдалина завърши фотография и дълго време работеше в студио, а сега е графичен дизайнер в чуждестранна фирма. Никола пък е студент втора година в Оксфордския университет във Великобритания, специалност „Изкуствен интелект”.

Когато не работи, Невена рисува. Актрисата, която е завършила художествена гимназия, е казвала, че когато твори с четка по платното, надвива мрачните си мисли. Така че рисуването й действа като медитация, но не е просто хоби, понеже Неве наистина има голям талант. Затова актрисата е решила скоро да направи първата си изложба.