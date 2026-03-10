Сеир на 8 март!! Катето Евро ИЗБУХНА: Саше, не ми се подмазвай, върни ми парите!

Актрисата Катерина Евро отново успя да разсмее своите почитатели в социалните мрежи.

Навръх 8 март тя публикува кратко видео, в което синът ѝ Александър Кадиев ѝ честити празника, докато я целува по ръката. Под кадрите тя написа с чувство за хумор:

„Сашко ми се подмазва покрай празника, защото ми дължи пари. Иначе си го обичам, дори и да не ми ги върне… макар че ще е по-добре да ми ги върне.“

Самият Александър Кадиев, типично в своя шеговит стил, отговори на майка си, като сподели същото видео и добави:

„Подмазвам ѝ се покрай празника, защото ѝ дължа пари. Иначе си я обичам, дори и да не ѝ ги върна… макар че май е по-добре да ѝ ги върна.“

Забавното видео, заснето на бензиностанция, събра хиляди споделяния, коментари и харесвания само за един ден. В него Кадиев благодари на майка си, че го е родила, отгледала и му е дала сила в живота, като на шега добавя, че тя често го е наричала „глупав“. С усмивка той споменава и че като малък е бил удрян с колан, а Катерина Евро веднага отвръща: „Е, само два пъти“.

Зад кадър се чува гласът на актрисата Анелия Луцинова. Видеото е заснето по пътя към Габрово, където актьорите представят спектакъла „Горката Франция“. По време на пътуването Сашо Кадиев сподели още няколко клипа, като се пошегува, че именно това е неговият подарък – да ги закара до града.