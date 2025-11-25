Ники Априлов с болка: Мъчно ми е, че чалгата ни измести https://hotarena.net/laifstail/niki-aprilov-s-bolka-machno-mi-e-che-chalgata-ni-izmesti HotArena.net

За жалост попфолкът има огромна публика, а ние се борим за всеки зрител, откровен е култовият певец

"Не съм фен на чалгата! Не я харесвам тази музика, но пък е факт, че сцените им са пълни. Явно хората си я тачат."

Такова мнение даде пред "България Днес" певецът Ники Априлов. 71-годишният изпълнител е огорчен от масовата чалгаризация, завземаща все повече изкуството ни.

"Мъчно ми е, че имат толкова публика, пък хубавата популярна българска музика остава на заден план. С колегите ми се борим за всеки зрител", призна с болка Априлов.

Самият Ники е всестранно развит - с талант в множество сфери. Освен певец той е актьор, театрален режисьор и дългогодишен водещ на "Като лъвовете" -най-гледаното детско предаване по БНТ. Тази година артистът възражда формата с грандиозен спектакъл на 18 декември в зала 1 на НДК.

"С представлението ще отбележа моите скромни 45 години на сцена. Ще се включат доста известни лица - Веселин Маринов, Роси Кирилова, Вениамин, Михаела Филева, Деян Неделчев, Драго Драганов. Също и настоящи и бивши малки лъвчета - участници в предаването", похвали се театралният педагог, който с охота се готви за зрелището.

Звездата от малкия екран изрази притеснение относно младите творци и тяхната реализация:

"Гледам музикалните предавания по телевизията. Интересни са ми, но най-големият ми въпрос е как продължават да се развиват по-натам. Боли ме за тях", емоционален е любимецът на малки и големи.

Априлов гледа с надежда към бъдещето, надявайки се на повече публика за качествените български изпълнители.