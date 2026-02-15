Ники Илиев още не е намерил нова любов след развода със Саня Борисова

„Не го лекувам. Приех го!”, отвръща Ники Илиев на въпроси за витилигото, което има вече от доста време насам. Задават му ги хора, които също се борели с кожното заболяване. Така че се учудвали при откровението на режисьора и актьор. Още повече, когато откриели, че той не отдава голямо значение нито на заболяването, нито на проявлението му, а именно – обезцветени участъци по тялото му.

При Ники Илиев те са най-вече по ръцете му. И макар че са пред очите му всеки ден, режисьорът не обръщал внимание на разликата в цвета на кожата му. Даже забравял, че има витилиго. Спомнял си най-често, когато се случи някое дете да го пита какво му е на ръцете.

Той разказа за това в предаването „Тази събота и неделя” по Би Ти Ви, като повод за интервюто му беше тв премиерата на филма му „Без криле”. Историята, която зрителите проследиха в неделя, е по действителния случай на параолимпийския световен шампион на дълъг скок Михаил Христов. Той губи ръцете си при инцидент с електрически стълб, но успява да се приеме такъв, какъвто е, преодолява физическото си ограничение и го превръща в източник на мотивация и вдъхновение.

„В сравнение с неговото – моето не е никакъв проблем”, заяви режисьорът, който е и сценарист на филма. Той се запознал с Михаил Христов в спортна зала. Идеята да екранизират историята му обаче била на Башар Рахал, който играе бащата на младия спортист. Наум Шопов е в ролята на Михаил, а треньорът му Петър Дачов се играе от Леарт Докле. Стефани Обадяру, която преди време беше сред синоптиците на Нова тв, пък е в ролята на Ирина – любимата на Михаил.

„Реших, че това е допълнителен нюанс на същността ми”, заяви Ники Илиев за витилигото. И възкликна: „Защото в крайна сметка кой е казал, че това е грозно?”. Според режисьора всеки го приема по свой начин. А често, хората не могат да се примирят и с по-незначителни неща – във външния си вид или в характера си. „Докато ние сме потиснати от това, предаваме такава енергия на другите. В момента, в който го приемем, изведнъж това изчезва като проблем, защото хората си имат достатъчно техни проблеми, за да мислят за нашите”, разсъждава Ники Илиев.

Той разкри, че има витилиго през август 2019 г. в социалните мрежи. Направил го, след като се появила публикация в „Уикенд”, че страда от неизлечима болест. Трудно се лекува, съгласен е Ники, но все пак, освен визуално, не му се отразява по никакъв начин. Когато обаче се заговорило, че има витилиго, той се замислил за хората, които прочетат за това и по-късно също получат първите симптоми. Може би ще си кажат, че имат неизлечима болест. Затова Ники Илиев решил да даде пример каква трябва да е нагласата. „За всички с витилиго. То просто дава още един цвят на характера ти. Нищо повече. Качеството на живота ти се определя от качеството на мислите ти”, написа режисьорът към снимката, с която съобщи, че има витилиго. Той позира за кадъра, вдигнал дясна ръка пред лицето си.

Витилигото се отключило при Ники Илиев в период на силен стрес. През 2018 г. той бил затънал в дългове заради снимките на филма си „Нокаут или всичко, което тя написа” и се развеждал с актрисата Саня Борисова. „Не мога да кажа, че взех най-добрите решения тогава. Не мога да кажа, че не съжалявам за някои неща, които съм направил“, казвал е режисьорът за брака си.

Ники Илиев, който ще празнува 45-тия си рожден ден на 10 октомври, бил по-интровертен, което не повлияло добре на отношенията с бившата му половинка. Той премълчавал емоциите си и избягвал конфронтация, а с това и разговорите със Саня. А с тях биха могли да решат проблемите помежду си. Режисьорът предпочитал да излезе от стаята, вместо да дискутира и спори с жена си, докато не стигнат до консенсус. В резултат напрежението помежду им нараствало, докато отношенията им съвсем се влошили по време на снимките на „Нокаут”. Ники и Саня работели добре заедно, но в личен план връзката им била пред разпад. Ситуацията съвсем се влошила, когато режисьорът се изправил пред сериозни финансови затруднения.

Това се случило, когато снимките на филма „Нокаут” се пренесли от Банско в Ню Йорк. Ники държал в главната роля да е американският актьор Джеймс Туминиа, както и да има кадри в САЩ. Тези амбиции му излезли солено. Още на втория ден в Ню Йорк бюджетът на филма се стопил и Ники като режисьор и основен продуцент поел отговорността да подсигури снимачния процес. Той използвал кредитната си карта, за да дофинансира филма. Вярвал, че когато се върне в България, някак върне парите на банката.

Филмът бил завършен, но Ники не успял да покрие задълженията си. Скоро съдия-изпълнител започнал да го търси. Междувременно режисьорът и жена му се развели. Появили се и първите симптоми на витилигото. Въпреки поредицата от несполуки, Ники Илиев не се оставил дълго на влиянието на депресивни мисли. Решил, че ще се справи, ако всеки ден прави нещо за разрешаване на ситуацията, в която е изпаднал. Заел се с това, което смята, че прави добре - създаването на филми. Започнал да пише сценарий – този на филма „Завръщане”. Всеки ден пишел, преработвал написваното от предния ден, звънял на потенциални спонсори и търсел локации за снимки. Премиерата на „Завръщане“ беше на 18 октомври 2019 г. През декември Ники Илиев върнал всичките си дългове.

След филмите „Завръщане 2” и „Без крила”, режисьорът работи по сериал. Засега не издава подробности. Казва само, че поредицата ще бъде представена съвсем скоро. Освен това, той има и два сценария за филми, но все още няма яснота към кой първо ще се насочи.

Ники Илиев се е концентрирал върху работата си и като че ли е оставил любовта на заден план. При последната си медийна изява дори се пошегува, че не е човекът, който трябва да говори какви са идеалната любов и перфектната връзка. Той е в добри отношения с бившата си жена Саня Борисова. Даже взаимно си помагат в професионален план. Само че откакто са се разделили, Ники Илиев все още не е намерил нова любов.