Николета и Ники М. строят нов дом на мечтите

Николай Михайлов и Николета Лозанова градят новия си дом на мечтите, пише „България Днес“. Двойката строи къща, с която да замени предишното си луксозно жилище.

За бъдещото им гнездо не се знаеше нищо до този момент. Двойката се раздели с предишния си супер дом, който дори стана център на тв предаване. Сегашният имот отново е в столичен квартал в полите на Витоша. Грубият строеж е готов и сега предстоят дейностите по превръщането му в дом. Къщата е на два етажа и отново е доста просторна.

Николета държи и новият й дом да е по последен писък на модата. Все пак не е ясно дали пак ще заложи на работата на интериорния дизайнер Алекс Ковачев, който изгради дома на мечтите й. Със сигурност Михайлов и половинката му няма да влязат в новия си дом в следващите няколко месеца, тъй като им предстои още много работа.

На бившия вратар на „Левски“ и Николета им се наложи да търсят нов дом, след като продадоха своето луксозно жилище. Те се разделиха с него за сумата от около 4 млн. лева. Така Ники и Николета излизат на сериозна печалба, тъй като изграждането им струваше около 1,2 млн. Част от спечелената сума ще вложат в изграждането на новия си дом.

Луксозното имение в Бистрица, с което двойката се раздели, е над 450 кв. м.

Има и голям двор. Мащабното му изграждане бе проследено подробно в едноименното риалити шоу. В него освен градежа на къщата бе показан и личният живот на собствениците й, както и на дизайнера Алекс Ковачев и половинката му Гергана Малкоданска.

Имотът изненадващо бе обявен за продажба през миналата година.

Това стана скоро след края на предаването. Първоначално домът се предлагаше само в затворена група към водеща агенция за недвижими имоти, достъпна само за купувачи с дебели портфейли. По-късно бе качен в публичния регистър на агенцията. Цената, която бе обявена, бе 2 150 000 евро.

Причината за раздялата на Николай и Николета с така желания дом така и не е обявена публично. Според слуховете къщата им имала сериозен проблем, с който собствениците не могат да се справят. Твърди се, че това са подпочвени води и имотът се наводнявал при всеки дъжд. Майстори и специалисти не могли да дадат адекватно решение на казуса. Заради този проблем Николета и бившият вратар взели решение да се отърват от постройката.

Всъщност къщите са три на брой и са построени от фирмата на зетя Живко Миланов. Той бе продал едната на Николай. Във втората живееха сестрата на вратаря - Бисера, и Живко, а третата е продадена. Наскоро „България Днес“ научи, че и роднините на Михайлов са се разделили с дома си. Причината е същата - подпочвените води, които наводняват жилището им при проливен дъжд.

Не е известно къде живеят Николай и Николета, докато се гради новият им дом. Според някои слухове са се върнали в старото си жилище. Други пък твърдят, че Ники и Николета ще си купят нова семейна къща. Двойката така и не коментира продажбата на имота си, за изграждането на който направиха цяло предаване.