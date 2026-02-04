НИКОЙ НЕ ВЯРВА: Наум Шопов и Теа се РАЗДЕЛИХА! (Ревност и други жени намесени)

Новината звучи като сензация и на пръв поглед изглежда трудно за вярване. Наум Шопов и Теа Минкова – двойка, която години наред е неразделна – са разделени. И не, не става дума за слух или кризисен пиар, а за първата реална раздяла, откакто двамата са заедно, пише Intrigi.bg.

До този момент Теа неизменно следваше Наум навсякъде. В коя държава е водещ, там е и тя – с куфарите, с детето... Публиката отдавна е свикнала с тази картина: Наум на екран, Теа плътно до него зад кадър. Само че този път сценарият е различен.

Минкова е била принудена да се прибере в България и да остави половинката си сам в Шри Ланка – и то в момент, който далеч не е безобиден. Наум остава да доснима „Ергенът“, заобиколен от над 20 жени, а както всички знаят, Теа е повече от чувствителна на тема ревност и никога досега не си е позволявала подобна дистанция.

Причините за завръщането ѝ у нас не са една и две. От една страна – раждането на племенника ѝ, синът на сестра ѝ Ая Минкова, който се появи на бял свят преди дни. От друга – все по-сериозните ангажименти около училището на дъщеря им Амая, които не позволяват дълги и безкрайни пътувания.

Така за първи път от години насам Теа и Наум се оказват в различни държави, разделени не само физически, но и от напълно различни реалности – тя в семейна и роднинска среда, той в екзотичен телевизионен формат, където изкушенията дебнат на всяка крачка.

Раздялата може и да не е любовна, но със сигурност е знакова. Защото поставя на изпитание модел, който досега изглеждаше непробиваем – Теа винаги до Наум, без изключения. Дали това е просто временна пауза или началото на по-сериозно разместване в отношенията им, предстои да стане ясно, особено след старта на „Ергенът“ на 17 февруари.