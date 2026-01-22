Нина Николина пее бабините сексхитове с Варненската опера

Нина Николина събра секспесни от едно време и се готви да ги изпълни пред публика с Варненската опера.

Някои фолклорни текстове са със силно еротичен характер и доста подробно описват сексуални действия. Известни са като мръсни или блажни песни. Ако използваме съвременната терминология, това са си истински сексхитове в родния фолклор от едно време, които биха били забранени за слушане от лица под 18 години.

Нина Николина обяснява, че има и такива, които са станали популярни с цензурните си версии, но всъщност са доста по-пиперливи. И добавя: „Като например една песен, която е много популярна и всички знаем и пеем, но това, което не знаем, е, че е от блажния фолклор -„Дилмано Дилберо, как се чука/сади чер пипер“. После споменава: „Има една друга с много пиперлив текст от с. Юпер, Разградско. „Засели се село/на момино чело.../тук село не става,/ много е високо,/ карай по-надолу.“ И след това текстът става доста нецензурен.

Поводът да се сети за блажния фолклор е Бабинден, който едно време е бил доста тачен празник и на него жените с опит са давали конкретни интимни съвети на бъдещите булки. Певицата обяснява: „Според фолклорните традиции на Бабинден се прави буйно женско пиршество. Присъствието на мъже е абсолютно забранено - ако случайно някой мъж влезе на празненството, свалят му гащите, пълнят ги с камъни и го пъдят. Това е празник, описан достолепно в блажния ни фолклор, който не се е разпространявал „на висок глас“ -,,оти е малко срамотен", викаше мойта баба. Но има ситуации и време, в които е бил даже препоръчителен. Преди първата брачна нощ, когато са се играели танци, чиито движения имат еротичен характер.“ И добавя: „Тези песни ще излязат от фолклорния еротикон и ще зазвучат в новия ми проект „Любовни народни песни“ с Варненска опера“. Всъщност тя по проекта работи от години, ползва опита на фолклористи от БАН и го обогатява с нови хитове от едно време.