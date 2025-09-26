Нов УЖАС! Цеци Красимирова се простреля по време на тренировка

Една от най-красивите българки - Цеци Красимирова, разкри наскоро, че е преживяла голямо премеждие. По ирония на съдбата - отново свързано с куршуми.

"Без да искам, по време на тренировка по спортна стрелба се прострелях в крака. Имах три дупки. Болката беше неописуема. Можех да остана инвалид", довери моделката.

Красимирова обаче си направила равносметка, и то още преди да проходи. "Реших, че трябва да намаля скоростта, да не живея повече така. И да стана още по-добър човек", описа просветлението си след инцидента Цеци.

Синеоката брюнетка призна още, че "лъскавите дрехи, марковите бижута и часовници и скъпите самолети, с които не спирала да лети", са отстъпили на заден план. "И вече нямат онова значение, което имаха преди. Всичко, което е в повече, е абсолютна отрова", категорична е неподвластната на времето хубавица.

"Важно ми е само да бъда в хармония вътре в себе си. За мен е важно Божието решение", оповестява новото си кредо Красимирова.

Хубавицата издава още, че краят на брака й е бил един от най-трудните моменти в живота й. "Минах през различни практики. От рейки регресия до астрална хирургия", изброява методите, с които е пробвала да възстанови душевното си равновесие след раздялата с американския си съпруг - милиардера Майкъл Струмейтис, Цеци. За целта й правили дори инжекции с прокаин, сподели още красавицата, но не обясни каква е същността на тази екзотична за непосветените практика.

Моделката обаче така и не проговори за отношенията си със своя покоен любим - ъндърграунд боса Константин Димитров - Косьо Самоковеца и любителите на сензации вече не хранят надежда да утолят любопитството си. Но Красимирова има сериозни причини да не се впуска в словоизлияния по темата, защото преди 22 години тя се размина на косъм от смъртта.

На 6 декември на площад "Ван Дам" в Амстердам Самоковеца е прострелян пред очите й, докато двамата излизат от луксозен магазин за диаманти. За извършител на покушението е признат холандецът Ервин Векер, но широката публика така и не разбра дали Цеци е завела срещу него иска за рекордната сума от 500 000 долара, или това са само слухове.

При стрелбата куршум рикошира в бузата на хубавицата и минава на милиметри от сънната артерия. Факт е обаче, че Красимирова продължава да нарича атентата, при който едва оцелява, "драмата в Амстердам".

След тежкото си раняване в холандската столица Цеци лежи с месеци и години по болници. "Тогава само два образа - на майка ми и дъщеря ми, бяха в моето съзнание", призна Красимирова.

Само веднъж - на 6 декември 2018-а, когато се навършиха 15 години от покушението, синеоката брюнетка публикува разтърсващ спомен за черната дата.

"Днес е моят ден... Моят специален ден... денят, в който Бог ми даде втори шанс да живея... Моят втори рожден ден... Изминаха 15 години от ужаса, болката, страха, загубата, която преживях там - на онова място в Амстердам... Бях млада, наистина много млада и незнаеща, за да осъзная през какво преминавам в този момент. Този обрат в живота ми ме направи това, което съм днес. Силна... Вярваща... Благодарна за всеки миг, за всеки ден... фокусирана само и единствено върху това, което ми носи радост и мир. Също така ме направи безкомпромисна, когато става въпрос за моята любов, за моето време, за моята истина!", изля веруюто си Цеци Красимирова.