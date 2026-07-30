Нова версия на "Ергенът": Майка харесва мацка за сина си в риалитито "Свекървата"

24 необвързани жени ще се борят за любовта на един мъж... и неговата майка.

Това е сюжетът на най-новото риалити - "Свекървата", за което в момента се набират участници и скоро трябва да започне излъчването му онлайн.

Майката на ергена ще има активна роля в предаването, като ще следи какво правят участничките, ще им задава неудобни въпроси и ще се намесва в решенията на отрочето си за избор на любима жена.

Очакват се скандални моменти, напрежение между поколения и битки по линията снаха-свекърва. Това си личи и от формулярите за участие, които вече са достъпни на сайта на риалити предаването. Мъжките майки трябва да отговорят на въпроси като дали са сурови към хората, ревнуват ли момчетата си от приятелките им и дали смятат, че жените отдалечават мъжете от майките им. Има и по-провакативни въпроси като дали се месят във връзките на сина си и някога са харесвали негова приятелка.

Много девойки на едно място ще се борят само за едно мъжко сърце

Също толкова пиперливи са и предварителните въпроси към момичетата, които трябва да си признаят колко пари харчат на месец и с колко мъже са били досега. Трябва да се откровени и дали имат хирургични корекции по тялото си, както и дали са изневерявали. От борещите се за мъжкото сърце се иска да напишат още дали имат нанесени от мъже травми и дали са се разбирали с майките на бившите си гаджета.

Не по-малко вълнуващи са и въпросниците към участниците, които се борят за единственото мъжко място в "Свекървата". Ергените трябва да споделят колко близки са с майките си и колко често се чуват и виждат. Сред интересната част във въпросниците е дали казват на майка си за любовния си живот, биха ли поставили жена пред майка си и ако майка им не хареса гаджето им, как ще постъпят.

Очакванията са в риалитито да има сблъсъци

Въпреки силното влияние на свекървата, крайната дума за избора на партньор остава изцяло в ръцете на ергена, който трябва да балансира между личните си чувства и мнението на най-близкия си човек.

Форматът поставя акцент върху сблъсъка между любовта, семейните ценности и родителското мнение, като изследва границите между личния избор и външното влияние в една романтична връзка, обясняват създателите на любопитното риалити, което вече е описвано като онлайн версия на "Ергенът", но със свекърва.

Създатели са популярните влогъри и продуценти Павел Колев и Ицака, които правят вече петия сезон на "Къщата на инфлуенсерите", който носи името "Сезонът на боговете" и вече се излъчва.

Любовните риалитита у нас трупат все по-голяма популярност, като се излъчват не само в телевизионния ефир, но и в онлайн пространството.

Най-голяма аудитория и дебати в социалните мрежи продължава да предизвиква "Ергенът", който се излючва в ефира на Би Ти Ви и интересът към него продължава, въпреки че вече минаха пет сезона. И там се включваха майките на ергените т.е. свекървите, но само във финалните епизоди, за да дадат съвети на синовете си и да преценят кандидатките за снахи.

Първият сезон стартира на 19 февруари 2022 г. Главният герой беше Виктор Стоянов - първият български "ерген". След седмици на романтични срещи и елиминации мачото избра Виктория Капитонова за своя финален избор. Въпреки надеждите на зрителите, връзката им приключи малко след края на предаването.

Вторият сезон започна през февруари 2023 г., а в ролята на ерген влезе пианистът Евгени Генчев. На финала той подари последната си роза на Валерия Георгиева, която спечели сърцето му след силна конкуренция. Двамата продължиха връзката си известно време след финала, но впоследствие се разделиха.

Третият сезон стартира през февруари 2024 г. с бизнесмена Алек Младенов. Финалът се превърна в един от най-коментираните моменти в историята на предаването, след като Алек не избра нито една от двете финалистки и напусна шоуто без победителка. Така сезонът остана първият без жена, получила последната роза.

Четвъртият сезон започна на 9 февруари 2025 г. и за първи път представи двама ергени - моделът Виктор Русинов и бизнесменът Мартин Николов - Елвиса. Мартин и Даниела Рупецова станаха най-коментираната двойка в историята на любовното риалити у нас. Въпреки съмненията на част от останалите участнички относно намеренията на Даниела, Мартин не се отказа от чувствата си. На големия финал ергенът избра именно нея и дори й предложи брак. Рупецова прие предложението, а двамата напуснаха романтичното риалити като сгодена двойка - един от най-емоционалните моменти в сезона. Приказката се оказа кратка. След завръщането си в България отношенията между Мартин и Даниела бързо се влошиха. По информация, споделена от продукцията по време на финалното предаване, годежът им се разпада само няколко дни след края на снимките, а двамата прекратяват връзката си. Виктор Русинов приключва участието си с Любомира Христова. На финалната церемония Русинов й отправя романтично предложение да станат гаджета, което тя приема. Но след предаването се разделят. Към края на сезона влиза и трети ерген - Васил Пенев, който избира Адриана, но и техните отношения приключват.

Последният засега пети сезон направи стартира на 17 февруари 2026 г., като в търсене на любовта се впуснаха трима ергени - Кристиян Генчев, Марин Станев и Стоян Димов.