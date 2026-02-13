Новият на Тафкова се оказа топ баровец! Вижте каква кола кара Мис България

Мъж с доста големи възможности се оказа новото гадже на Мис България 2020 Венцислава Тафкова. Това ясно си пролича от кадрите, на които Paparak.bg се натъкна, а именно – невинно селфи на пловдивчанката от луксозно возило.

Колата видимо е поръчкова – спортен RS модел с луксозен кожен салон, личи от снимката, на която в кадър е влязъл дори самият господин.

Впечатление направиха и очилата, с които позира Венцислава – характерен аксесоар на луксозната марка Cartier. Любопитното е, че те са от мъжка колекция, което навежда на мисълта, че Тафкова е „заела“ аксесоара от гаджето си специално за кадъра.

Припомняме, че Мис България скъса отношенията с бившия си партньор, за което самата тя призна пред свои последователи в мрежата. Тафкова разкри, че започва новата 2026 на чисто, изцяло концентрирана върху работата си и новото си амплоа на певица.

А днес – 13 февруари, е и първото й участие на живо пред публика. Двете, заедно с Гери-Никол, ще се появят в общ бляскав лайв пред публиката в Ивайловград, като събитието ще се разгърне под светлините на сцената в местното читалище.

Дали е на работна вълна или на любовна за предстоящия празник 14 февруари, предстои да разберем!