Ново бебе се задава в Народния театър, бащата се пази в тайна

Една от най-красивите актриси в Народния театър Илиана Коджабашева, скоро ще стане майка. Новината споделиха нейни близки, а и тя вече съвсем личи в телосложението на доскорошната слабичка девойка.

„Щастлива съм, но повече няма да издавам. Дай Боже всичко да е наред“, сподели бъдещата майка. Таткото засега остава в тайна, като посветени в нея са само родителите на Илияна.

Баща на Илиана е световният шампион по щанги Антон Коджабашев, който винаги е идвал на нейните премиери заедно с майка й. Илиана има и сестра, с която споделят всичко най-съкровено. Именно семейството й е най-близо до нея в очакване на щастливото събитие.

„Щастлива съм, че майка ми и баща ми са истински хора, никога не са ми спестявали критики. За мен е голяма радост, когато съм с тях“, казва тя.

Един от първите и най-важни съвети, който е получила от проф. Стефан Данаилов, при когото е завършила в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, е, че трябва винаги да „слушаш“ партньора до себе си - не само на сцената, но и в живота.

И в днешното „щастливо положение“ Илиана е една от най-активно играещите артисти в Народния театър. Трупа опит от работата с големите режисьори, но е наясно, че най-голямото вдъхновение за артиста е извън най-красивата сграда - животът.

„Аз се чувствам много добре в компанията на деца и покрай майките им разбирам, че всеки ден някой някъде в пространството измисля нов принцип и най-добра методика на възпитание. Това е мотивиращо. Може да бъде и зловещо забавно“, споделя Илиана в интервюта, готова за майчинството. Според нея най-трудното предизвикателство е да се поставят граници между родителя и детето. А основните ценности ще им предаде с лекота - „Вълнението от изкуството, истината, животът такъв, какъвто е“, по думите й.

Колегите й в първата ни трупа приемат с големи усмивки бременността на Илиана. Съвсем скоро актрисата Александра Василева се снима с колежката си до голям плюшен мечок и написа: „Мечка до мечка. И не близват. Ни мед, ни друго , а в коментарите заваляха предположения кой е мечката от двете момичета.