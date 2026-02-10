Последни
Популярни
Горещи

Обраха приятелката на Устата

https://hotarena.net/laifstail/obraha-priyatelkata-na-ustata HotArena.net
Румен Димитров
329
Обраха приятелката на Устата

Румен Димитров
329

И ван Динев–Устата и приятелката му претърпяха неприятна случка, докато бяха в Испания. Оказа се, че телефонът ѝ е бил задигнат от джебчии, докато двамата пресичали улица в Мадрид, без изобщо да усетят.

Табели

„По принцип не обръщам много внимание на табелите за джебчии в големите европейски градове, като най-много има в Лондон. Хем знам, че и тука има“, разказа Устата пред „Телеграф“.

„Буквално за едно пресичане на улицата откраднаха телефона на приятелката ми. Не че телефонът не е хубав, но нещата, които са вътре в него, те правят изключително зависим – всичките ни резервации, бордни карти, банкови сметки и, разбира се, снимки и спомени. Другата грешка, която много хора допускат, е, че не беше защитен с много силна парола“, добавя още той. Пред последователите си във Facebook рапърът си послужи с хумор, като написа: „Не случихме на професионалисти, нея ми я оставиха и сега се чудя какво да я правя“.

Концерт

„Излязохме от един магазин и пресякохме улица, която изобщо не е малка – от типа на „Витошка“. Когато стигнахме до следващия магазин, приятелката ми усети, че джобът ѝ е олекнал. Бях сигурен, че е в чантата ѝ и следователно се обадих. Даваше свободно, но устройството не беше в нея. Върнахме се до предния магазин и когато отново позвъних, вече беше изключен – изключително бързо. Казаха ми, че тука „работят“ много румънци – явно имат някакъв контингент на тази територия“, каза още, смеейки се, Устата.

Той и приятелката му са в Мадрид заради негов концерт, като е наредил следващите дати за Свиленград и Пазарджик, а на Деня на влюбените ще пее в Амстердам.

Тагове:
Още от Лайфстайл

1 Коментара

Joker007

преди 33 минути

Резките промени в кръвното налягане са причина за 93% от инфарктите и 81% от инсултите! Но преди 10.02.2026 всеки жител на страната може да получи уникален продукт, който ще помогне за решаване на проблеми с кръвното налягане и хипертонията---- https://ja.cat/npost

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.