Официално: Дани Петканов е новият на прясно разведената Глория Петкова (СНИМКИ)

Тв водещият Дани Петканов официално се показа с бившата моделка и прясно разведена участничка в риалити шоу - Глория Петкова, видя "България Днес".

Това се случи на премиерата на най-доброто тв предаване в света за последните години - "Traitors: Игра на предатели", което бе излъчено във вторник, а всички участници го гледаха по същото време в столичен мол с близо 100 гости.

Дани Петканов и Глория Петкова са двама от най-любопитните участници в играта. Те дойдоха заедно с момиченцето на Глория - червенокоса красавица. Тя е плод на любовта на бившата бигбрадърка и по-възрастния от нея варненец Методи Велинов. Двамата отскоро са разведени. Любовта между Глория и Дани пламва в играта и е неочаквана и за двамата.

Освен тях друг участник също се показа с придружител - Диляна Попова дойде с новия мъж до себе си - Ники Мутафчиев, който според слуховете е режисьор и оператор. Симпатичният мъж държеше настрана моделката, която така и не влезе в предаването, тъй като на старта му бе отстранена по правилата на играта.

"Traitors: Игра на предатели" се води от актьора Владимир Карамазов, а изненадата на вечерта бе Деси Стоянова, която се връща в телевизията, но с придружаваща формата роля - "Traitors: Маските падат", в който ще говори с отпадналите участници от играта.

Най-доброто тв предаване в света, което има куп награди от фестивали, бе притегателна сила за всички 25 участници, който дойдоха на премиерата с придружаващи лица. Анна-Мария Греченова дойде с Мартин Николов-Елвиса, а заедно с тях присъствие отбелязаха и почти всички ергенки от миналогодишния сезон на предаването.

Бизнесменът Бачорски бе със съпругата си Атанасия, както и волейболната звезда Владо Николов-Капитана. Социоложката Мира Радева дойде с дъщеря си Анна, а актрисата Невена Бозукова - сама, както и Ева Веселинова.

Нова връзка също изгря на хоризонта - синът на Илиян Михов-Баровеца - Стани Михов Сенто, и бившата гимнастичка Мая Пауновска, която е играч в "Предателите", афишираха, че са заедно и са много щастливи.

Магьосникът фокусник Дани Белев също дойде с жена си, а адвокат Искра Онцова - с модния стилист Маурицио Пироло.

Отсъстваха Иван Юруков, който бе на премиера, Оля Малинова, разболяла се от грип, и Силвия Петкова по семейни причини. Куп инфлуенсъри също бяха поканени специално за премиерата.

След нея купонът се премести на горните етажи, където се отбелязаха 25 години от създаването на bTV и старта на сезона.

Водещи на партито бяха Деси Стоянова и Александър Кадиев, а за доброто настроение на всички гласове извисиха Папи Ханс, Криско и Графа. Криско дори накара публиката да пее "Честит рожден ден", а на няколко пъти микрофонът го предаде, но той продължи и без него.

"За нас телевизията никога не е била просто медия. Тя винаги е била отговорност към нашата аудитория, към истината и към страната. Когато стартирахме преди 25 години, България беше различно място. През всичките тези години обаче едно убеждение остана непроменено - че качеството, актуалността и честността ще ни помогнат да успеем. За мен е чест да съм част от това пътуване от почти 3 години. И ние спазихме обещанието си за иновации и преоткриване през тези 25 години", каза главният изпълнителен директор на телевизията Ралф Бартолайт, който очерта и силния есенен сезон на телевизията.

