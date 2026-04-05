Оглеждат двойки за водещи на „Фермата”

Семейна двойка ще води „Фермата” тази година, научи „Уикенд” от отлично осведомени източници. В момента Би Ти Ви води преговори с няколко артистични семейства, които са добре познати от малкия екран. След тях са Христо Пъдев и Цветина Петрова, Александър Сано и Нели Атанасова, Краси Радков и жена му Станислава, Владимир Зомбори с Весела Бабинова и обичайните заподозрени Александър Кадиев с майка си Катето Евро.

Идеята да се избират семейства за лица на предстоящия сезон 10 на „Фермата” е свързана с неговото мото „Кръвта вода не става”. „Уикенд” вече съобщи, че участниците тази година ще влизат в риалитито по двойки. Те ще бъдат съпрузи, братя и сестри, братовчеди, майки и бащи, дъщери и синове, свекърви и снахи и т.н. След като от проекта отпаднаха досегашните продуценти и водещи Иван Христов и Андрей Арнаудов, се заговори, че ще поканят на местата им Димо Алексиев и някоя подходяща актриса, която да му партнира. Този вариант обаче отпада заради идеята за семейна връзка между водещите. Актьорът не може да излезе в ефир с половинката си Анжела, която няма опит пред камера. Било е решено да се търсят артистични двойки. В момента разговорите вървят успоредно с няколко кандидати и все още не е взето окончателно решение, тъй като почти при всички има неизяснени моменти.

Христо Пъдев и Цветина Петрова са любима двойка на родните зрители, благодарение на шоуто на Би Ти Ви „Кой да знае?”, в което той е капитан на отбор, а тя често е състезател. Пъдев изглежда роден, за да води шоу като „Фермата”. Само че, по информация на „Уикенд”, с жена му все още не са приели офертата не само защото графиците им от сега са разписани почти до Нова година, а най-вече защото имат две малки деца. Ако и двамата са заети със снимки на риалитито, ще трябва да ангажиран поне една баба, за да гледа наследниците им вместо тях. Подобно е положението със Зомбори и Бабинова. Те също имат ангажименти в Малък градски театър „Зад канала”, където работят на щат, и в представления на независими сцени, заради които често пътуват из страната и в чужбина. В същото време дъщеря им още не е навършила 6 години. Ако приемат и работа във „Фермата”, няма да остане никакво време за нея. За късмет, снимките са предвидени за лятото, когато театрите затварят, така че преговорите продължават и с двете двойки, като се търси удобен вариант и за тях, и за продукцията.

Проблемът с малките деца го няма при третата двойка, на която са направили оферта за риалитито – Александър Сано и Нели Атанасова. При тях обаче има друга треска за дялане – Сано в момента е обвързан с филма за Христо Стоичков, продуциран от Нова телевизия. Той беше и водещ на кастинг риалитито „Вече играеш... Стоичков”. От Би Ти Ви обикновено не правят компромиси да наемат лица на други медии, но този случай може да e изключение. Година преди „Вече играеш...” Сано беше водещ на тяхното риалити „Островът на 100-те гривни”, така че явно имат симпатии към него. Остава да се разберат за условията за работа.

Без никакви пречки за включване в проекта засега изглеждат Краси Радков и половинката му Станислава Ганчева. Той няма почти никакви представления, а само частни ангажименти и снимки в телевизията на Слави Трифонов. С какво се занимава тя, не е много ясно, но двойката се справи много добре в предаването „Денсинг старс” през 2024-а, когато Краси беше водещ, а Стаси се включваше с разговори с двойките преди и след представянето им на паркета. Преди това семейството събра овации и в „Един за друг” по Нова телевизия. Няма никаква обективна причина да не ги видим във „Фермата” наесен.

Петата двойка, която се обсъжда в момента, е Александър Кадиев и Катето Евро, които открай време вървят в комплект. Роднинската им връзка, както обикновено, би дала повод за много шеги във „Фермата” 10 и със сигурност там ще стане весело. Но не е ясно дали Сашо ще намери време в графика си, който е по-претъпкан дори от този на Зомбори и Пъдев.

Сред обичайните заподозрени за такива риалитита са също Наум Шопов и жена му Теа, както и семейство Ваня и Жени Джаферович. Но и двете двойки са до болка втръснали на аудиторията. Би било откровена грешка, ако ги поканят в проекта.

Във „Фермата” 10, освен нови водещи, ще има и нови правила, които обаче все още се уточняват. Обмисля се форматът да се върне към корените си от самото начало – сезон 1 – и в него да се набляга основно на българщината и любовта към родината. В същото време обаче състезателните игри ще се усложнят. Ще се търсят по-атрактивни и зрелищни предизвикателства, за да се устои на конкуренцията на „Игри на волята” по Нова тв. Кастингът за участници все още тече и се очаква да приключи чак към края на април, издадоха източниците на „Уикенд”. Самите снимки на новия сезон най-вероятно ще са през юли и август.

Нова ще е и сумата, която ще вземе победителят за сезона. През всичките 9 издания на „Фермата” досега наградата беше 100 хиляди лева. За сезон 10 се предвиждат по-голяма сума, разбира се, в евро. Няма да се прави автоматична трансформация на досегашната награда, т.е. 50 хиляди евро. Сигурно ще е поне около 75 бона, коментира се в екипа на шоуто.