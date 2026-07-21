Омъжената стюардеса Цветелина Лозанова стана "Мис Свят България"

Според новите регламенти в конкурса вече могат да участват и трансхора, гейове, лесбийки, жени с Даун, такива с наднормено тегло и не особено високи дами

България излъчи своите победителки в най-важните световни конкурси - "Мис Свят" и "Мис Вселена". Това са софиянките Цветелина Лозанова и Ана-Мария Бабау. Това се случи на специално събитие в НДК вчера, организирано от единствения лицензиант на конкурсите у нас - Венета Кръстева и нейния екип. Самата Венета е българката, която е участвала и на двата световни конкурса и е лично поздравена от американския президент Доналд Тръмп като негова фаворитка през 2013 г., когато се подготвя за "Мис Вселена", а президентът е собственик на конкурсите.

Щастливите победителки с Венета Кръстева (в средата) Снимки: фейсбук

"Тази година сме решили да имаме повече излаз на световни медии, затова не сме канили журналисти от България на самия конкурс. Момичетата са избрани с кастинг, който направихме в страната и извън нея - в Калифорния, Румъния, Дубай", каза пред "България Днес" Венета Кръстева.

Тежка е царската корона Снимка: фейсбук

Едната победителка е софиянката Цветелина Лозанова, която е млад предприемач, изследовател и пътешественик, последовател на британския кралски етикет. Тя ще ни представи на финала на най-мащабния конкурс за красота в света - "Мис Свят" във Виетнам през септември. Красавицата заминава за там още в началото на август. Цветелина е участничка в риалити формата "Фермата 7", бивша стюардеса е и е омъжена. Съпругът й Ивайло е пилот и известно време двамата са живели в Африка.

"Според новите регламенти на конкурса вече няма никакви конкретни критерии освен възрастта. Участничките може да са трансхора, гейове, лесбийки, жени с Даун, закръглени до такива с наднормено тегло, както и доста по-ниски момичета от манекенски размери. Могат да са и омъжени жени. Цвети отговаря на всички условия", сподели Венета Кръстева.

Другата победителка, която грабна титлата "Мис Вселена България", е Ана-Мария Бабау, която е Мис Дубай, родена в София, учила в Румъния. Красавицата е моден дизайнер и архитект по професия. На конкурса ще се яви със собствени модели дрехи. Тя е полиглот - владее английски, испански, румънски, руски, български език.

Ана-Мария ще защитава честта на България на най-престижния форум "Мис Вселена" в Пуерто Рико. Тя също заминава за там в началото на август.

Церемонията, на която присъстваха отбрани хора, се проведе вчера вечерта в НДК, а до финалния етап бяха допуснати 20 одобрени кандидатури от цял свят.

"Работим със световен екип, който се грижи не само за грима, облеклото и поведението като цяло на девойките, но и за пиар представянето им пред света, за нас това е много важно", каза още Венета Кръстева.

Сред журито на конкурса са били - Мис Свят България 2016 Галина Михайлова, нейният брат - Калоян, който същата година грабна титлата "Мистър Свят България 2016", както и Мистър Свят България 2024 Михаил Ситев.

"Мис Свят" е първият и най-голям международен конкурс за красота. Ежегодно във формата участват представителки над 130 страни от цял свят. Всички победителки от националните селекции са крайните финалистки, участващи на световния финал. В конкурса право имат да участват жени от 16- до 26-годишна възраст, с висока обща култура, осведоменост и морални ценности.