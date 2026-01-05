Отрупаха с подаръци звездните домашни любимци! Ето какво им подариха Ива Софиянска, Анжела и др.

Подаръци, за каквито могат да мечтаят доста дами и деца, получиха по празниците домашните любимци на звездите у нас. Двайсетина лукс дарове като лосиони за козината, шноли, шампоани, капки за промивка на очите, за да не сълзят, е опаковала под елхата за малкия си бял шпиц онли фенс моделката Анжела. Тя стана известна с участието си в последния сезон на риалити формата „Биг брадър“.

„Обичам моя Кокосчо като родно дете, преди време го спасих от бившата му стопанка, която искаше да го свари живо в тенджера, лекувах го, грижих се денонощно за него и сега му отдавам цялото си сърце. Естествено, че му взех куп подаръци", разказа Анжела и допълни, че където и да ходи, нейният Кокосчо е винаги с нея и заради малогарабитните му размери я пускат в ресторанти, кафенета, а дори и в хотели. Той знае, че съм неговата майка, а той е моето дете и очаква най-хубавите подаръци мен, убедена е чернокоската, пише "България Днес".

Няма Коледа без подаръци за моите две госпожици. Никога не съм пропускала да ги зарадвам, но не с дрешки, нашийници или пък шампоани, а за да ca истински радостни, им купувам луксозни лакомства. Така съм спокойна, че кучешката им Коледа е на висота, артистично и с чаровен фасон, разказва актрисата Ева Тепавичаров. У дома си тя отглежда семейство кокершпаньолки - майката Кика и дъщеря й Франсоа. Така с две кутрета всеки мой син си има домашен любимец, но реших кучетата ни да са момичета, за да изравня малко енергията вкъщи, защото около мен е много мъжка компанията, имам си само мъже, а трябва да има равенство, разказва актрисата.

Под елхата винаги има подаръци както за децата, така и за кучетата, никога не пропускам да ги изненадам с лакомства, споделя Ива Софиянска. Снахата на бизнесмена Васил Божков и съпругът й Антон отглеждат няколко едри кучета, които обаче са: „Добри, но лакоми души, а в нас си е зверилник“, споделя още щерката на някогашния дългогодишен кмет на столицата Стефан Софиянски, която участва в редица правозащитни кампании за животни през годините.

„Разбира се, че под елхата имаше подарък и за моето йорки, Дядо Коледа му донесе изключителен - подарък кучешки шоколад!“, хвали се и най-популярната в България балерина Галя от някогашния балет „Сатен“.

Хубавицата отглежда куче от породата мини йоркширски териер и наскоро започна своя кампания в социалните мрежи, с която подстрекава българските хотелиери да последват европейския пример и да станат достъпни за домашните любимци на своите посетители. Светът вече е дружелюбен към домашните любимци, само у нас по рецепциите ме питат какво е това, споделя още хубавицата и си пожелава за новата година кученца и други животинки да бъдат посрещнати с „Добре дошли“ в хотелите в цялата страна.