Отрупаха с подаръци звездните домашни любимци! Ето какво им подариха Ива Софиянска, Анжела и др.

Каролина Церовска
791
Подаръци, за каквито могат да мечтаят доста дами и деца, получиха по празниците домашните любимци на звездите у нас. Двайсетина лукс дарове като лосиони за козината, шноли, шампоани, капки за промивка на очите, за да не сълзят, е опаковала под елхата за малкия си бял шпиц онли фенс моделката Анжела. Тя стана известна с участието си в последния сезон на риалити формата „Биг брадър“.

„Обичам моя Кокосчо като родно дете, преди време го спасих от бившата му стопанка, която искаше да го свари живо в тенджера, лекувах го, грижих се денонощно за него и сега му отдавам цялото си сърце. Естествено, че му взех куп подаръци", разказа Анжела и допълни, че където и да ходи, нейният Кокосчо е винаги с нея и заради малогарабитните му размери я пускат в ресторанти, кафенета, а дори и в хотели. Той знае, че съм неговата майка, а той е моето дете и очаква най-хубавите подаръци мен, убедена е чернокоската, пише "България Днес".

Няма Коледа без подаръци за моите две госпожици. Никога не съм пропускала да ги зарадвам, но не с дрешки, нашийници или пък шампоани, а за да ca истински радостни, им купувам луксозни лакомства. Така съм спокойна, че кучешката им Коледа е на висота, артистично и с чаровен фасон, разказва актрисата Ева Тепавичаров. У дома си тя отглежда семейство кокершпаньолки - майката Кика и дъщеря й Франсоа. Така с две кутрета всеки мой син си има домашен любимец, но реших кучетата ни да са момичета, за да изравня малко енергията вкъщи, защото около мен е много мъжка компанията, имам си само мъже, а трябва да има равенство, разказва актрисата.

Под елхата винаги има подаръци както за децата, така и за кучетата, никога не пропускам да ги изненадам с лакомства, споделя Ива Софиянска. Снахата на бизнесмена Васил Божков и съпругът й Антон отглеждат няколко едри кучета, които обаче са: „Добри, но лакоми души, а в нас си е зверилник“, споделя още щерката на някогашния дългогодишен кмет на столицата Стефан Софиянски, която участва в редица правозащитни кампании за животни през годините.

„Разбира се, че под елхата имаше подарък и за моето йорки, Дядо Коледа му донесе изключителен - подарък кучешки шоколад!“, хвали се и най-популярната в България балерина Галя от някогашния балет „Сатен“.

Хубавицата отглежда куче от породата мини йоркширски териер и наскоро започна своя кампания в социалните мрежи, с която подстрекава българските хотелиери да последват европейския пример и да станат достъпни за домашните любимци на своите посетители. Светът вече е дружелюбен към домашните любимци, само у нас по рецепциите ме питат какво е това, споделя още хубавицата и си пожелава за новата година кученца и други животинки да бъдат посрещнати с „Добре дошли“ в хотелите в цялата страна.

 

хахаха

преди 1 час

Мили Бг.звездички в кавички,а така някоя от вас звездните, подари ли нещо на някой дом за сирачета....или на съсед пенсионер,а......И кой по дяволите ви счита за звезди,та на някои от вас името нямаше да знаем,ако не беше тате,мама,а на други наистина не им знам имената.Чудесно е,че се грижите за животинки,ама....хора,съвземете се.

