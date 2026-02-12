Отрязаният за Стоичков Перо - гадже с приятелка на Гунди (ГОРЕЩИ СНИМКИ)

Гаджето на Перо изгрява във филма за Синия, играят в противниковите отбори

Отрязаният финалист за ролята на Стоичков - Петър Петров-Перо, люби гадже звезда - макар и от противниковия отбор.

Младата актриса Мина Каукова е не просто жената до мераклията - тя е артист с множество роли, една от които в култовата сага "Гунди - Легенда за любовта". Там красавицата "влиза в обувките" на Пепи - приятелка на Лита и Георги от младежките им години. Момичето е част от социалния кръг на съпругата на Гунди, с която тренират волейбол и ходят по щури забави.

Мина (на преден план) си партнира с дъщерята на президента Румен Радев във филма за Гунди

Освен в биографичния филм за Аспарухов хубавицата е познато лице и от сериала "Мен не ме мислете". В него тя играе Дора - сестра на главната героиня Яна, екранизирана от Весела Бабинова. Сладураната участва и в "Съни Бийч" в поддържащата роля на Лора.

Интересен факт е, че израства в артистично семейство. Баща й Петър Кауков е виден актьор и режисьор.

Мина е фина като струна

Опасният чар на Каукова привлича като с магнит и окото на фотографите, които просто си умират да я щракнат. Каукова се снима в няколко провокативни фотосесии, позирайки полугола, с тяло, на което малко мъже биха устояли.

Фотосесиите на Каукова са доста провокативни

Въоръжена с опит, Мина е човекът, тласнал Перо към мечтата му да се превъплъти в Камата. По време на предаването тя му партнира в диалози и изслушва всеки негов етюд, окуражавайки го до финала на кастинга.

Петров завърши втори в предаването за Камата/ Снимка: Иван Ерменков

"Не спирай да показваш какво можеш. Гордея се с теб, любимо мое момче", пише девойката на Петров след отпадането му на крачка от победата. Словата са прикрепени под кадър, на който Каукова целува любимия си.

Но обичта им не тупти единствено в творческата отдаденост. Двамата са луди пътешественици и често обикалят по различни дестинации. В началото на януари двойката бе на екскурзия в Рим, където се нагледа на забележителности. Колизеума, базиликата "Свети Петър" и Пантеона са само част от местата, които гълъбчетата посещават, потопени в културата на Вечния град.

Двамата са запалени пътешественици